Netflix va por todo con esta adaptación de una novela de Agatha Christie y con estrellas de Hollywood en su reparto

La plataforma prepara un estreno ambientado en la alta sociedad británica, con intriga y un elenco reconocido.

La miniserie contará con 3 episodios, que se estrenarán el 15 de enero. Gentileza - Netflix

El catálogo de Netflix está por sumar una nueva propuesta que apunta directo a los fanáticos del suspenso y las historias de época. La trama de esta miniserie combina crímenes, secretos y una sociedad aristocrática que sólo se basa en las apariencias.

La producción llega con pocos episodios, pero un ritmo que te va a tener al borde del asiento y un elenco estelar, que impactará con sus interpretaciones.

Agatha Christie Gentileza - What´s on Netflix ¿De qué se trata "Agatha Christie: Las siete esferas"? La trama se ubica en Inglaterra durante 1925 y arranca en una lujosa reunión en una mansión campestre. Lo que parece una simple broma entre miembros de la alta sociedad, deriva en un hecho trágico que altera toda la velada. A partir de ese momento, cada invitado pasa a ser sospechoso.

La historia se basa en Lady Eileen "Bundle" Brent, una joven aristócrata que se involucra de lleno en el caso y avanza entre pistas, silencios incómodos y vínculos cruzados. A medida que la investigación progresa, salen a la luz alianzas ocultas y traiciones ligadas a una organización secreta.

La serie fue desarrollada por Chris Chibnall y pensada como una miniserie de tres episodios.

Tráiler de "Agatha Christie: Las siete esferas" El primer adelanto oficial de la miniserie se puede ver acá: Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Avance oficial | Netflix Reparto de "Agatha Christie: Las siete esferas" El reparto de la miniserie cuenta con algunas caras conocidas: Mia McKenna-Bruce como Lady Eileen “Bundle” Brent

Helena Bonham Carter como Lady Caterham

Martin Freeman como el inspector Battle

Corey Mylchreest como Gerry Wade

Ed Bluemel

Nabhaan Rizwan La serie cuenta con una única temporada y estarán todos los episodios disponibles desde su estreno en enero de 2026. Con la historia que cuenta y el elenco que tiene, se perfila como una de las propuestas más fuertes del año dentro del género de misterio.

