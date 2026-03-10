Los rendimientos de las Lecaps confunden al mercado: ¿aún son atractivos?

La tasa efectiva mensual de las Lecaps oscila entre el 2,2% y el 2,5%, dependiendo de la duración del título, frente a una inflación estimada de 2,7%.

Las Lecaps tienen cierto atractivo para el muy corto plazo, en especial si se utilizan para el manejo de la liquidez.

Las Lecaps del Tesoro Nacional ganaron una gran popularidad por llegar a ofrecer rendimientos muy superiores a la inflación en todo marco temporal. Sin embargo, esa premisa ya no es tan clara: el retorno anual vence a los precios de la economía real, pero la lucha mensual es más que pareja .

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , se estima una inflación del 2,7% para febrero , un dato del 22,3% para los próximos doce meses y un total de 26,1% para todo el 2026 .

Paralelamente, la tasa efectiva mensual (TEM) de las Lecaps oscila entre el 2,2% y el 2,5% , dependiendo de la duración del título, a la vez que la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA) superan, en promedio, el 31% .

De acuerdo a los especialistas del mercado, este escenario genera que las Lecaps tengan cierto atractivo para el muy corto plazo , en especial si se utilizan para el manejo de la liquidez, en reemplazo de vehículos financieros con menor liquidez como los depósitos a plazo fijo.

No obstante, contemplando que la inflación todavía no está bajo control, los bonos CER siguen siendo la opción preferida para proteger lo máximo posible el patrimonio en pesos.

"Vemos valor estirando duración dentro de la curva en pesos. En particular, nuestra recomendación se ubica en el bono CER TZX28, ya que la inflación implícita en los instrumentos CER se redujo en las últimas semanas y vuelve a mostrar atractivo", mencionó Jerónimo Bardin, operador comercial líder en Balanz Capital.

Para el ejecutivo, el tramo largo de la curva debería beneficiarse por compresión de tasas por dos motivos principales: por un lado, la caída del riesgo país que se espera a medida que continúe la acumulación de reservas, y por el otro, porque la colocación del nuevo bono en dólares AO27 debería reducir la necesidad de emisión de pesos.

"A esto se le suma que el tramo largo de la curva está menos expuesto a la volatilidad de tasas cortas que caracteriza el esquema monetario actual", indicó Bardin.

En esta línea, Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros, relató que, a los precios actuales, la inflación breakeven, es decir, la inflación necesaria para igualar el rendimiento entre un bono CER y una Lecap, se ubica en torno al 2,1% mensual para los próximos tres meses.

"Si bien para 2026 el REM proyecta una inflación cercana al 26% interanual y el mercado tiene implícita una inflación algo mayor, creemos que no es el momento para estirar duration en la curva a tasa fija. En el corto plazo, las tasas deberían mantenerse relativamente elevadas para sostener rendimientos reales positivos e incentivar la demanda por instrumentos en pesos", comentó.