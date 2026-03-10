Rio Tinto aseguró financiamiento por u$s1.175 millones para Rincón y avanza con exportaciones de litio desde Salta

La minera anglo-australiana cerró un paquete de financiamiento internacional para impulsar el desarrollo del proyecto Rincón, que demandará inversiones por hasta u$s2.500 millones y prevé producir carbonato de litio grado batería a partir de 2028. Además, concretó el primer envío comercial desde la mina salteña.

Rio Tinto aseguró un paquete de financiamiento por u$s1.175 millones para el desarrollo de su proyecto de litio Proyecto Rincón , una de las iniciativas clave para ampliar la producción del mineral estratégico en el Norte del país.

El financiamiento fue otorgado por cuatro instituciones internacionales: International Finance Corporation (IFC), BID Invest , Export Finance Australia y el Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Los recursos se destinarán a avanzar en el desarrollo del proyecto, cuya inversión total ronda los u$s2.500 millones y que apunta a alcanzar una capacidad anual de hasta 60.000 toneladas de carbonato de litio grado batería .

La construcción de la planta comenzó el año pasado e incluyó obras de ampliación del campamento y el desarrollo de infraestructura clave en el sitio. Según el cronograma de la compañía, la primera producción está prevista para 2028 , con un período estimado de tres años para alcanzar su capacidad plena. El proyecto cuenta además con una vida útil estimada de 40 años , lo que lo posiciona entre los desarrollos de litio de mayor proyección en el país.

“Este paquete de financiación amplía nuestras fuentes de financiamiento para el proyecto Rincón y respalda la ejecución continua de nuestra cartera de proyectos de litio, respaldada por las atractivas perspectivas a largo plazo impulsadas por la transición energética”, señaló Jérôme Pécresse , CEO de Aluminio y Litio de Rio Tinto. El ejecutivo destacó además el respaldo de los organismos financieros internacionales para avanzar con el proyecto en Argentina.

En paralelo al cierre del financiamiento, la compañía concretó el primer envío comercial de carbonato de litio producido en Rincón , marcando el inicio formal de las exportaciones desde esta operación en la provincia de Salta. El embarque consistió en 200 toneladas del mineral , distribuidas en diez contenedores que partieron desde el puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái , donde serán almacenadas y posteriormente distribuidas en mercados asiáticos.

Ri Tinto Rincon litio Salta

La operación forma parte de la estrategia global de la compañía para fortalecer su presencia en la cadena de suministro de minerales críticos. Desde la empresa remarcaron que Argentina ocupa un rol central en su estrategia de litio, especialmente en el marco de la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

La compañía mantiene presencia en el país desde hace casi tres décadas y ya participa en operaciones en el noroeste argentino a través de proyectos vinculados al litio. Con la incorporación de Rincón, Rio Tinto pasa a exportar carbonato de litio desde las tres provincias del denominado “triángulo del litio”: Catamarca, Jujuy y ahora Salta, consolidando su posicionamiento en la región.

image

En paralelo, la empresa solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno argentino, en el marco de un plan de inversión cercano a u$s2.700 millones para ampliar la capacidad productiva del proyecto.

El avance de estas iniciativas se produce en un contexto de crecimiento para el sector minero argentino. En 2025, las exportaciones mineras del país alcanzaron u$s6.037 millones, impulsadas principalmente por el aumento del precio internacional del oro y la expansión de nuevos proyectos de litio, un mineral considerado clave para la transición energética global.