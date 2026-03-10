Inversión récord: Citi espera que las empresas gasten u$s9 billones en inteligencia artificial

El ajuste de Citi refleja la rapidez con la que empresas de distintos sectores están incorporando herramientas de IA en sus operaciones y procesos productivos.

El avance de la inteligencia artificial (IA) se acelera y las previsiones de inversión y de ingresos asociados a esta tecnología crece. En ese contexto, analistas de Citi elevaron sus estimaciones globales tanto de gasto de capital como de ingresos vinculados al sector .

Según el banco estadounidense, la inversión mundial en infraestructura y tecnología de inteligencia artificial entre 2026 y 2030 podría alcanzar los u$s8,9 billones , una cifra superior a la previsión anterior de u$s8 billones.

El cambio en las proyecciones también se explica por el creciente desarrollo de nuevas aplicaciones empresariales y por la expansión de sistemas automatizados y agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas dentro de las organizaciones.

Estos avances impulsan una demanda cada vez mayor de infraestructura tecnológica , especialmente centros de datos, chips especializados y plataformas de software basadas en IA.

En paralelo, Citi revisó al alza su estimación sobre los ingresos globales generados por la inteligencia artificial. El banco ahora calcula que el sector podría generar alrededor de u$s3,3 billones entre 2026 y 2030, frente a la proyección previa de u$s2,8 billones.

inteligencia artificial Incorporar tecnología de IA ya no es un factor suficiente para garantizar la competitividad de las organizaciones.

El poder de las tecnológicas

Gran parte de ese crecimiento es impulsado por los llamados “hiperescaladores”, es decir, los gigantes tecnológicos que dominan la infraestructura digital global.

Empresas como Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms expanden agresivamente su capacidad de centros de datos y servicios en la nube para sostener el desarrollo de modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

De acuerdo con las estimaciones citadas por Citi, estas grandes tecnológicas podrían gastar en conjunto más de u$s630.000 millones en inversiones de capital solo este año, principalmente para ampliar la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar sistemas de IA.

El crecimiento del sector también es fogoneado por el auge de startups especializadas. Algunas compañías emergentes ya alcanzan niveles de ingresos que hace pocos años no estaban en el radar para empresas jóvenes del sector tecnológico.

Por ejemplo, la firma Anthropic proyecta ingresos anualizados cercanos a u$s26.000 millones en 2026, mientras que OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, superó un ritmo de ingresos anual cercano a u$s25.000 millones, frente a los u$s21.400 millones registrados a fines del año pasado.

En conjunto, estas proyecciones reflejan la magnitud de la transformación tecnológica en curso. Para los analistas de Citi, la inteligencia artificial no solo está generando un nuevo ciclo de inversión global, sino que también podría convertirse en uno de los principales motores de crecimiento económico y empresarial en la próxima década.