Cómo está el mercado de Lecaps en 2026: ¿valen la pena estas inversiones en pesos?

Las Lecaps ofrecen rendimientos superiores a los de un plazo fijo, pero existen bonos en pesos de tasa variable algo más convenientes.

Las letras de capitalización (Lecaps) del Tesoro Nacional ganaron una alta popularidad durante 2024 y 2025 por las altas tasas de interés que ofrecían. Sin embargo, poco a poco, los rendimientos fueron cayendo y ahora el mercado se pregunta si todavía valen la pena o si hay alternativas mejores.

Las Lecaps llegaron a ofrecer retornos superiores al 70% nominal anual cuando las tasas de interés se dispararon a mediados de 2025, pero rápidamente se hundieron hasta ubicarse por debajo del 40% .

En concreto, a día de hoy, las letras con vencimiento en enero (S16E6) se negocian con una tasa interna de retorno (TIR) del 30% anual, pero las que caducan en abril (S30A6), mayo (S29Y6) y octubre (S30O6) se operan con tasas de entre el 34% y el 37% .

En comparación, la inflación habría cerrado el 2025 en alrededor del 32% y para el 2026 se prevé un crecimiento del 20%, aproximadamente.

Por este motivo, los especialistas del mercado siguen recomendando la compra de Lecaps o fondos de Lecaps para gestionar la liquidez en pesos de cara al corto plazo.

"Son una opción interesante para los que estén buscando liquidez y rendimientos que estén por encima de un plazo fijo. Hoy, una Lecap a fin de enero está rendiendo casi 31%, pero, si estiramos los plazos, podemos llegar hasta el 34%, hasta el 35%. Incluso podrías llegar hasta el 37%", relató el asesor financiero Fernando Villar.

pesos.jpg Las inversiones en pesos como las Lecaps siguen siendo observadas por el mercado para este 2026.

Alternativas más convenientes

Por su parte, la asesora idónea Martina Del Giudice coincidió en que estos instrumentos son inversiones conservadoras en pesos interesantes como herramientas para administrar liquidez y obtener rendimiento sin asumir grandes sobresaltos.

"En particular, las Lecaps de vencimiento corto aparecen como una alternativa razonable para estrategias de manejo de caja", indicó, aunque aclaró que hay mayor valor en activos financieros de tasa variable, como los ligados a CER o TAMAR.

"Para el muy corto plazo, recomiendo estar atento a las cauciones, ya que, tanto hoy como en días anteriores, se vieron ofrecidas tasas cercanas al 50% nominal anual, lo que la convierte en una opción útil para colocar excedentes transitorios de dinero sin inmovilizar fondos", relató la ejecutiva.

Luego, señaló que aquellos perfiles agresivos, que busquen hacer carry y apuesten a una mayor compresión en tasas, pueden prestarles atención a Boncaps largos como T30A7 y T31Y7 o directamente al nuevo Bonte 2030.