Ranking Forbes 2026: Paolo Rocca desplazó a Marcos Galperín y es el empresario más rico de Argentina

El dueño de Techint se convirtió en hombre más rico del país gracias a sus negocios en la industria del acero y la metalmecánica. A nivel global se ubica en el puesto 528.

Paolo Rocca, Marcos Galperín y Alejandro Bulgheroni encabezan el listado de los más ricos de Argentina.

El ranking de multimillonarios que realiza año tras año la revista Forbes incluyó una vez más a seis representantes argentinos. Su patrimonio en conjunto supera los u$s26.000 millones. En la cima hubo cambios: Paolo Rocca desplazó a Marcos Galperín del primer lugar.

El magnate de la industria siderúrgica, Paolo Rocca, blanco de críticas de parte del presidente Javier Milei, dio la sorpresa en la nueva edición del World’s Billionaires List de la prestigiosa revista económica. El empresario italo-argentino encabeza el listado en el puesto 528 con un patrimonio de u$s7.300 millones.

“Tenemos que volver a hacer política industrial, ver cómo Argentina se inserta en este nuevo mundo”, dijo Paolo Rocca frente a empresarios.

La historia patrimonial de la familia se retrotrae a la industria marítima en Génova. Sin embargo, el crecimiento relevante de la fortuna se consolidó mediante la fundación del Grupo Techint en 1945 en territorio argentino.

Actualmente, opera en sectores como la producción de acero, ingeniería, construcción, minería, petróleo, gas y salud. La firma factura más de u$s22.000 millones por año y emplea a unas 52.000 personas en distintos países.

El segundo lugar entre los argentinos lo ocupa Galperin. Su fortuna está calculada en u$s7.200 millones, lo que lo ubica en el puesto 542 del ranking.

En 1999, fundó la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. Desde entonces la empresa se transformó en la principal firma tecnológica de América Latina con operaciones en 18 países y más de 100.000 empleados.

Dentro del holding se incluye a la unidad Mercado Pago, que cuenta con 78 millones de usuarios activos mensuales. El servicio financiero es uno de los principales activos de la empresa de e-commerce.

A comienzos de 2026, Galperin dejó la función de CEO para asumir la presidencia de la empresa. Su patrimonio se redujo en comparación con estimaciones anteriores, pero mantiene un lugar destacado entre los empresarios argentinos.

3- Alejandro Bulgheroni

Detrás de Galperín aparece Alejandro Bulgheroni, en el puesto 837 a nivel global, con u$s5.100 millones. Ocupa un rol central en Pan American Energy Group (PAE), donde controla el 25 por ciento del paquete accionario.

PAE es la petrolera privada más grande de Argentina. Está asociada a la británica British Petroleum y a la estatal china CNOOC. Es protagonista en sectores de producción, refinación y comercialización de combustible a través de Axion Energy.

Cuenta con una red de 600 estaciones de servicio y posee una participación del 15 por ciento en el mercado de petróleo y gas natural, y del 14 por ciento en la venta de combustibles líquidos. Y tiene negocios en energías renovables y litio.

Bulgheroni también lidera emprendimientos vitivinícolas y agroindustriales, como Bodegas Garzon en Uruguay y Estancias del Lago, con una producción diaria de 550.000 litros de leche proveniente de un rodeo de 13.000 vacas.

4- Eduardo Eurnekian

La cuarta fortuna argentina en la lista corresponde a Eduardo Eurnekian. A nivel global ocupa el puesto 891 con u$s4.800 millones.

Eurnekian es propietario de Corporación América, holding en el que trabajó el presidente Javier Milei. Administra 53 aeropuertos en el mundo. El grupo incluye la empresa CGC en energía, Unitec Bio en biocombustibles y Helport en construcción.

En el rubro financiero, el empresario fue controlante de Wilobank hasta que fue vendido a la plataforma Ualá de Pierpaolo Barbieri en 2022.

5- Eduardo Costantini

En el quinto lugar aparece Eduardo Costantini, con un patrimonio de u$s1.300 millones que lo ubica en el puesto 2858 a nivel global.

Es fundador de la desarrolladora inmobiliaria Consultatio, con proyectos como Nordelta y Puertos en Buenos Aires, así como los complejos Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami.

Consultatio se expandió con la adquisición de TPCG Group Ltd., lo que derivó en la creación de Consultatio-TPCG, uno de los principales grupos independientes no bancarios de servicios financieros en Argentina y Uruguay.

El análisis muestra algunas variaciones en los valores y posiciones. Por ejemplo, Paolo Rocca consolidó como el argentino con mayor patrimonio en el ranking global al desplazar a Galerín, cuya fortuna mostró una leve contracción respecto a la medición previa.

El patrimonio del petrolero Bulgheroni aumentó y mejoró su posición absoluta, pero descendió en el ranking global. En el caso de Eurnekian, logró un salto importante en su fortuna, mientras que Costantini mostró caídas en su valor absoluto.