Luis Caputo busca completar hoy la emisión del Bonar 2028 con la colocación de otros u$s100 millones

Tras captar u$s266 millones en la primera vuelta, el Ministerio de Economía realiza este lunes la segunda licitación para completar el cupo de u$s2.000 millones del Bonar 2028. Los fondos se destinarán al pago de vencimientos con bonistas previsto para el 9 de julio.

El BCRA busca completar el AO28 para hacerse de los dólares para pagar los vencimientos de julio.

El Ministerio de Economía llevará adelante este lunes la segunda vuelta de la licitación del Bonar 2028 (AO28), con el objetivo de captar los últimos u$s100 millones que le permitan completar el cupo autorizado de u$2.000 millones para este instrumento.

La operación forma parte de la estrategia financiera del Gobierno para fortalecer la posición del Tesoro de cara al pago de unos u$s4.200 millones a bonistas, previsto para el próximo 9 de julio.

En la primera licitación, realizada el viernes, la Secretaría de Finanzas adjudicó u$s266 millones mediante la reapertura del AO28, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 7,83%, equivalente a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,56%.

De concretarse la colocación prevista para este lunes, el Gobierno dará por finalizada la emisión del Bonar 2028, ya que el Ministerio de Economía descartó ampliar nuevamente el cupo del bono.

Los recursos obtenidos mediante esta emisión serán depositados en la cuenta del Tesoro en el Banco Central y se utilizarán para afrontar el vencimiento con acreedores privados del próximo 9 de julio.

Hasta la semana pasada, el Tesoro contaba con depósitos en moneda extranjera por u$s3.604 millones. Con los u$s266 millones ya captados y los u$s100 millones que espera obtener este lunes, el saldo disponible ascendería a unos u$s3.970 millones, muy cerca de los u$s4.200 millones necesarios para cumplir con el compromiso.

La diferencia restante podría completarse mediante una operación con el Banco Central, utilizando parte de los pesos disponibles en las cuentas del Tesoro para adquirir las divisas faltantes.

La decisión oficial apunta a afrontar el pago de julio principalmente con recursos propios, preservando otras fuentes de financiamiento obtenidas recientemente.

Ministerio Economía MECON La decisión oficial apunta a afrontar el pago de julio principalmente con recursos propios Mariano Fuchila

En ese sentido, el Gobierno ratificó que las garantías otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por unos u$s2.550 millones en conjunto, no serán utilizadas para este vencimiento. Esos recursos quedarán reservados para fortalecer la estrategia financiera entre el segundo semestre de 2026 y 2027, período en el que se concentran mayores compromisos de deuda.

La segunda vuelta del Bonar 2028 llega luego de una licitación de deuda en pesos en la que el Tesoro enfrentó vencimientos por alrededor de $16 billones y logró renovar $13,2 billones, equivalente a un rollover del 81%. Como consecuencia, quedaron liberados más de $3 billones que volverán al mercado durante los próximos días.

Analistas del mercado señalaron que el resultado mostró una demanda selectiva por instrumentos en dólares y por títulos en pesos de mayor plazo, aunque advirtieron que el Gobierno deberá seguir administrando cuidadosamente las tasas de interés, el cronograma de vencimientos y las expectativas cambiarias durante el segundo semestre.