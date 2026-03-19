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19 de marzo 2026 - 14:12

Luis Caputo sobre el programa financiero: "Tenemos opciones más baratas, el mercado se va a enterar en 2 o 3 meses"

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

El ministro de Economía ratificó la estrategia de postergar el regreso a los mercados internacionales. Señaló que ya tiene "identificadas" fuentes de financiamiento para pagar el vencimiento de deuda en dólares con privados de julio y para enero y julio de 2027, por u$s9.000 millones.

Luis Caputo en el cierre del 21 Simposio de Mercado de Capitales en el IAEF.

Luis Caputo en el cierre del 21 Simposio de Mercado de Capitales en el IAEF.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este jueves la política de postergar el regreso a los mercados de capitales internacionales ante el alto nivel del riesgo país. "Tenemos opciones más baratas para conseguir financiamiento y el mercado se va a enterar entre 2 y 3 meses", afirmó en una charla en el 21 Simposio de Mercado de Capitales organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En otro orden, el funcionario adjudicó a la "desconfianza" que generó el año pasado en momentos electorales la posibilidad de un regreso del kirchnerismo a la caída de la demanda de dinero en el mercado, lo que explica la persistente inflación del orden del 2,5%.

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En ese sentido, dijo que "tarde o temprano" van a caer los indices inflacionarios "si se siguen haciendo las cosas bien", en lo relacionado con el orden fiscal y monetario.

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