El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este jueves la política de postergar el regreso a los mercados de capitales internacionales ante el alto nivel del riesgo país. "Tenemos opciones más baratas para conseguir financiamiento y el mercado se va a enterar entre 2 y 3 meses", afirmó en una charla en el 21 Simposio de Mercado de Capitales organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Luis Caputo sobre el programa financiero: "Tenemos opciones más baratas, el mercado se va a enterar en 2 o 3 meses"
El ministro de Economía ratificó la estrategia de postergar el regreso a los mercados internacionales. Señaló que ya tiene "identificadas" fuentes de financiamiento para pagar el vencimiento de deuda en dólares con privados de julio y para enero y julio de 2027, por u$s9.000 millones.
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En otro orden, el funcionario adjudicó a la "desconfianza" que generó el año pasado en momentos electorales la posibilidad de un regreso del kirchnerismo a la caída de la demanda de dinero en el mercado, lo que explica la persistente inflación del orden del 2,5%.
En ese sentido, dijo que "tarde o temprano" van a caer los indices inflacionarios "si se siguen haciendo las cosas bien", en lo relacionado con el orden fiscal y monetario.
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