Luis Caputo aseguró que Argentina "no está en estanflación" y no descartó que el IPC perfore el 1% este año

El ministro de Economía negó que el país esté atravesando un escenario de aumento de inflación combinado con un estancamiento de la actividad económica. Si bien reconoció que se frenó la desinflación, aseguró que la caída se retomará durante los próximos meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió al aumento de la inflación en febrero y el crecimiento dispar de la actividad económica, donde sectores primarizados reflejan un aumento intermensual mientras que la industria continúa en caída. Pese a esa combinación de factores, el funcionario nacional sentenció: "No estamos en un escenario de estanflación". Y no descartó que perfore el 1% este año.

Un día después de la publicación del nuevo dato de inflación que arrojó 2,9% para el último mes , el titular del equipo económico del gobierno brindó una entrevista televisiva en la que defendió la política monetaria y económica y aseguró que el proceso de desinflación continuará su curso, pese a los vaivenes registrados en los últimos meses.

“Esperábamos el dato de inflación” , dijo Caputo ante la consulta sobre si el aumento registrado en el Índice de Precios al Consumidor generó sorpresa dentro de la administración nacional. Al explicar los motivos del incremento, apuntó contra dos rubros: "La suba de la carne pegó y el aumento de tarifas también". Lejos de escaparle al ruido que generó el crecimiento del IPC, el ministro aseguró que es algo que "preocupa" pero "que también nos ocupa".

"El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”, argumentó respecto al freno de la desinflación.

Sin embargo, en diálogo con el canal TN, el jefe del Palacio de Hacienda se mostró optimista respecto a los números para los próximos meses. "Vamos a retomar el proceso de desinflación" , dijo y entre los argumentos que esbozó, mencionó: " La cantidad de pesos está controlada y viene creciendo por debajo de la inflación. El BCRA sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso al final termina en una inflación más baja".

"La inflación va a terminar convergencia a los niveles internacionales, más tarde o temprano", continuó Caputo y vaticinó que este año el IPC perforará el 1%: “Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”.

De todas maneras, el ministro aclaró que los límites también los pondrá el efecto de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, la cual calificó como "un shock externo fenomenal" que "a cualquier Argentina de los últimos 20 años la hubiera sacado de la cancha".

En cuanto a la evolución de la actividad económica, Caputo indicó: “Nosotros necesitamos que el país crezca y para eso necesitamos una mayor formalización de la economía. En la medida que el país crece, aumenta la recaudación. Si mantenemos el gasto constante, tenemos más superávit”.

"Corrección de precios relativos": la explicación de Luis Caputo sobre por qué la inflación no desacelera

Este jueves, luego de conocerse el dato de inflación, a través de un mensaje en su cuenta de "X" explicó que el ajuste responde a distorsiones acumuladas durante más de dos décadas, que "generaron estancamiento en la actividad y una tendencia inflacionaria creciente". En ese sentido, Caputo afirmó que esta corrección es necesaria para ordenar la macroeconomía y sentar las bases de un crecimiento sostenido.

Además, el funcionario defendió el rumbo del programa económico al remarcar que el equilibrio fiscal, el control de la cantidad de dinero y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina son pilares clave para que la inflación converja “por primera vez en décadas” a niveles internacionales.

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La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

En ese marco, Caputo también desglosó la composición del índice y señaló que la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 3,1%. Al mismo tiempo, los bienes y servicios regulados registraron un incremento del 4,3%, mientras que los componentes estacionales mostraron una caída del 1,3%.

Asimismo, indicó que la variación interanual de precios alcanzó el 33,1%. Dentro de ese registro, los bienes acumularon una suba del 28,4%, mientras que los servicios avanzaron 43,4%, una diferencia que, según explicó, refleja dinámicas distintas dentro de la estructura de precios de la economía.