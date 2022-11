Lula regresa al poder: oportunidades y riesgos del mercado brasileño

"En principio todo eso fue frenado en el Congreso, con lo cual, el foco hoy esta puesto en que tipo de PEC de transición vamos a tener, tanto en monto como en plazo de los conceptos que queden por fuera del techo del gasto, como en los nombres de los ministros", describió Chialva y agregó: "Veo a todos los locales muy cautos, y en general me animo a decir que muy pesimistas al venir de la agenda de reformas estructurales de Paulo Guedes y pasar a la vieja agenda del PT".

En cuánto a cómo analizan los inversores este escenario, el socio de Delphos Investment dijo que los fondos globales "se encuentran mas optimistas ya que Lula implica el regreso de Brasil a la agenda global 2030, con la señal de participar en Egipto del COP", como contracara indicó que Jair Bolsonaro, el presidente saliente, no era "un personaje del agrado de los fondos globales que ahora se muenstran alineados con las prácticas del ESG". "La llegada de Lula podría cambiar esto y alentar al ingreso de los inversores externos", vaticinó.

Sin embargo, señaló "el optimismo inicial se transformó ahora en una actitud de wait and see dado que no gustó el Lula post elecciones. La idea es que Brasil vuelva a la agenda global 2030 pero sin descuidar los asuntos internos".

Dónde poner el foco a la hora de invertir

A su turno, Gustavo Neffa, socio en Research for Traders, dijo que "teníamos un escenario de un real convergiendo a 5 que quizás no sea tan lógico después de lo que dijo Lula sobre el tema fiscal y la independencia del Banco Central. Estamos un poco más negativos que en reporte inicial que hicimos tras el triunfo de Lula. Vemos oportunidades en el mercado accionario".

En renta fija, aseguró, seguirá probablemente el curso de lo que suceda a nivel internacional. Al respecto recordó que es un año complejo para los mercados emergentes pese a que lleguan ciertas señales desde Estados Unidos donde probablemente se afloje con la suba de las tasas de interés de la Fed tras el último dato de inflación mayorista.

"Nos gustan las empresas enfocadas en consumo doméstico", dijo Gustavo Neffa y remarcó que sector ve más complicado: "Las exportadoras todavía dependen excesivamente de los precios internacionales que están a la baja". Sobre esto indicó que China está en una situación compleja y que Europa y Estados Unidos entrarán en recesión, el segundo probablemente el año que viene. "Estamos asistiendo a una demanda de commodities pobre por eso justaron muchisimo los precios después de la guerra de Rusia-Ucrania. En mayo hubo caídas fenomenales", recordó.

En el reporte de Research for Traders se recuerda que "quien quiera apostar al MSCI Brasil con mucha liquidez lo puede hacer a través del ETF iShares MSCI Brazil (EWZ)". Por sectores, entre las financieras se menciona Itaú Unibanco, Banco BTG, Banco do Brasil, Santander Brasil y Banco Bradesco. Por el lado de las telecomunicaciones destacan a Telefónica Brasil, en el sector de Utilities, Centrais Eletricas Brasileiras y AmBev en consumo básico interno.