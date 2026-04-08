Más plazos fijos en los fondos Money Market: la CNV elevó el tope de inversión individual + Seguir en









La CNV decidió que los Fondos Money Market pueden ampliar sus inversiones en plazos fijos bancarios. Fue a través del dictado de la RG N°1126, del Directorio de esa entidad.

La CNV permitiría que los fondos Money Market inviertan más porcentaje en plazos fijos bancarios. Mariano Fuchila

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió incrementar el límite máximo de inversión en plazos fijos -tanto su modalidad tradicional como precancelable -en las carteras de los FCI de Dinero o Money Market Clásicos.

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"La medida, que surge del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dispuso el incremento del límite máximo de inversión en plazos fijos no precancelables desde el 50% hasta el 60% del patrimonio de estos fondos", aseguró la CNV.

Esto, explicaron posteriormente, se aplicará siempre que "la vida promedio de los activos valuados a devengamiento no supere los 30 días corridos". Bajo ese supuesto, "el margen de liquidez exigido podrá constituirse por un monto equivalente a no menos del 65% del porcentaje total que el FCI conserve en cartera en activos valuados a devengamiento".

Asimismo, se dispuso el aumento del límite de inversión en plazos fijos precancelables desde el 50% hasta el 60% del patrimonio, en tanto se mantiene el límite máximo conjunto del 70% de inversión en ambas modalidades de plazos fijos.

Por último especificaron que "las modificaciones permitirán mejorar la eficiencia en la asignación de activos y optimizar el rendimiento para los inversores, sin desatender los principios de prudencia y adecuada gestión del riesgo y la liquidez de estos FCI".