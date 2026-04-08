El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió incrementar el límite máximo de inversión en plazos fijos -tanto su modalidad tradicional como precancelable -en las carteras de los FCI de Dinero o Money Market Clásicos.
Más plazos fijos en los fondos Money Market: la CNV elevó el tope de inversión individual
La CNV decidió que los Fondos Money Market pueden ampliar sus inversiones en plazos fijos bancarios. Fue a través del dictado de la RG N°1126, del Directorio de esa entidad.
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"La medida, que surge del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dispuso el incremento del límite máximo de inversión en plazos fijos no precancelables desde el 50% hasta el 60% del patrimonio de estos fondos", aseguró la CNV.
Esto, explicaron posteriormente, se aplicará siempre que "la vida promedio de los activos valuados a devengamiento no supere los 30 días corridos". Bajo ese supuesto, "el margen de liquidez exigido podrá constituirse por un monto equivalente a no menos del 65% del porcentaje total que el FCI conserve en cartera en activos valuados a devengamiento".
Asimismo, se dispuso el aumento del límite de inversión en plazos fijos precancelables desde el 50% hasta el 60% del patrimonio, en tanto se mantiene el límite máximo conjunto del 70% de inversión en ambas modalidades de plazos fijos.
Por último especificaron que "las modificaciones permitirán mejorar la eficiencia en la asignación de activos y optimizar el rendimiento para los inversores, sin desatender los principios de prudencia y adecuada gestión del riesgo y la liquidez de estos FCI".
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