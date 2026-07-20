El histórico desplome bursátil de IBM reabre el debate en Wall Street sobre una eventual división de la compañía

Wall Street cree que una escisión de IBM "podría destrabar un valor significativo para los accionistas".

Wall Street cree que una escisión de IBM "podría destrabar un valor significativo para los accionistas".

El histórico desplome bursátil de IBM reavivó un viejo debate en Wall Street. Luego de que la compañía sufriera una de las mayores caídas diarias de su historia tras advertir sobre un deterioro en sus resultados, varios analistas comenzaron a preguntarse si "Big Blue" debería dividirse en varias empresas para recuperar valor en bolsa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La fuerte reacción del mercado se produjo después de que IBM reconociera que el cambio en el gasto corporativo hacia infraestructura para inteligencia artificial afectó mucho más de lo previsto a su negocio . La empresa admitió que numerosos clientes priorizaron inversiones en chips, servidores y centros de datos, postergando otros proyectos tecnológicos.

El propio CEO de IBM, Arvind Krishna , hizo una inusual autocrítica al explicar lo ocurrido. "Lo que sucedió fue peor de lo que esperábamos. No nos adaptamos ni reaccionamos con la suficiente rapidez" , reconoció el ejecutivo al referirse al impacto que tuvo la revolución de la inteligencia artificial sobre el negocio de la compañía.

Las declaraciones alimentaron un debate que rápidamente ganó fuerza entre los analistas. Dan Ives , director global de investigación tecnológica de Wedbush Securities, aseguró que "Wall Street se está haciendo una pregunta: si IBM debería dividirse" .

Para el analista, una escisión de la compañía "podría destrabar un valor significativo para los accionistas" , ya que permitiría que cada unidad de negocios fuera valorada de acuerdo con su verdadero potencial de crecimiento.

Wall Street cree que una escisión de IBM "podría destrabar un valor significativo para los accionistas".

Por qué el mercado quiere que IBM se divida

La propuesta que comenzó a circular consiste en separar el negocio de software —donde se encuentran Red Hat y las soluciones de inteligencia artificial— del área de infraestructura y mainframes, un segmento más maduro que actualmente enfrenta una desaceleración de la demanda.

Quienes apoyan esta idea sostienen que el negocio de software podría cotizar con múltiplos similares a otras empresas de nube e inteligencia artificial, mientras que la división de infraestructura tendría mayor flexibilidad para concentrarse en sus clientes tradicionales.

Sin embargo, otros especialistas consideran que una nueva escisión podría terminar destruyendo valor. Recuerdan que IBM ya realizó una importante reorganización en 2021 con la separación de Kyndryl, operación que buscó precisamente concentrar a la empresa en software, nube híbrida e inteligencia artificial.

Desde entonces, la estrategia impulsada por Krishna se apoyó en integrar Red Hat, watsonx y los servicios de consultoría bajo una misma plataforma tecnológica.

Por el momento, IBM no dio ninguna señal de estar evaluando una nueva división corporativa. La prioridad de la compañía continúa siendo demostrar que las fuertes inversiones realizadas en inteligencia artificial comenzarán a traducirse en mayores ingresos durante los próximos trimestres.