Mercado, ¿se adelanta a resultado electoral?: qué esperar en acciones y bonos antes del 22 de octubre

El viernes pasado la bolsa porteña consiguó retomar los 700 puntos medidos en dólares (CCL) y hubo acciones líderes que saltaron hasta 30% en pesos en la semana, luego importantes tomas de ganancias. ¿Se trata de un "rebote del gato muerto", o las acciones están funcionando como cobertura? Por su parte, los bonos en dólares, si bien repuntaron el viernes en Nueva York luego de una larga racha bajista, acumulan caídas de hasta un 15% solo en la primera semana del mes (el riesgo país bajó por primera vez en 15 jornadas en el cierre de la semana), mientras que la deuda en pesos registró tres días consecutivos en verde tras el fuerte "sell off" de septiembre.

Con todo, ¿qué podemos esperar para estas últimas 8 ruedas antes de las elecciones del 22 de octubre? "El incremento del Merval lejos de ser una tendencia, es consecuencia de suba y bajas propias de estos contextos de incertidumbre" , le dijo a Ámbito , Eugenia de Irureta , head of research de Bavsa , y amplió: "Se espera volatilidad en las próximas jornadas porque el resultado electoral sigue abierto y hay poca claridad sobre el plan económico de los principales aspirantes".

¿Hay oportunidades en el mercado local?

Para Calcagnino, si nos focalizamos exclusivamente en el segmento de acciones para buscar oportunidades, un primer análisis que se puede llevar adelante es pensar qué nivel de Merval en dólares se corresponde con los actuales niveles de riesgo país.

Al respecto dijo que si analizamos la relación entre estas variables, desde principios de 2018 hasta la actualidad, encontramos que, con un EMBI de aproximadamente 2.700 bps, el Merval en USD debería ubicarse en torno a los 400 puntos, aproximadamente -42% por debajo de los 690 actuales.

Sin embargo, expresó, "dado que el riesgo país recientemente ha reflejado dificultades del sector público, si realizamos el mismo análisis para una ventana más corta de tiempo y tomando el diferencial entre los rendimientos de obligaciones negociables y las tasas de los Treasuries de EEUU, los niveles actuales no representan valuaciones de oportunidad".

Quién ganará y qué podemos esperar

En diálogo con Ámbito, Mauro Mazza, jefe de Reserch de Bull Market, analizó los posibles escenarios electorales: "El escenario base es una segunda vuelta. En ese caso vemos que la brecha siga subiendo, la única excepción a esto sería una segunda vuelta entre Milei y Bullrich. En caso de Milei-Massa esperamos que la brecha aumente a un nivel record, ante el riesgo elevado de salida desordenada del cepo".

"Con Milei y Bullrich tenemos una hoja de ruta y podemos operar en consecuencia, con Massa la incertidumbre es total. Vemos que Massa no tiene ningún plan de estabilización, y eso nos preocupa, porque no podemos descartar ningún escenario en una segunda vuelta. De todas formas el escenario ideal para el mercado es Milei vs Bullrich, y en ese caso estar posicionado en Bancos y Bonos será muy ganador", añadió.

Si la segunda vuelta es Milei-Massa, para Mazza "esperamos que se mantenga una sintonía similar a la de ahora, rebotes y bajas fuertes. Con bonos consolidándose entorno a los u$s25 o incluso menos, y el sector bancario muy golpeado.

"Si el escenario es Bullrich-Massa, el mercado podría verse favorecido especialmente en bonos en pesos. Muchos coinciden que para el mercado local esta combinación puede ser la mejor, pero la realidad es que viendo el largo plazo la mejor es Milei-Bullrich. Dejar terceros al peronismo al mercado le caerá bien, pese a las dificultades de corto plazo", cerró.

En qué invertir en este contexto

Diego Martínez Burzaco, country manager de Argentina de Inviu, en diálogo con Ámbito aseguró que si nuestro perfil es conservador y queremos llegar "cubiertos" a las elecciones, una opción son los Cedears. "Habría que armar una cartera de Cedears de baja volatilidad porque tampoco los mercados en Estados Unidos están ayudando en este momento". Algunos podrían ser Walmart, Procter & Gamble o McDonald's o Johnson & Johnson.

"Si se quiere algo de riesgo argentino puede ser alguna Obligación Negociable en dólares", dijo pero advirtió: "Están algo caras respecto a lo que rinden otros activos de renta fija en el exterior porque claramente ahí tenemos un problema de la distorsión de las restricciones". Y para un perfil muy agresivo, dijo "hoy los bonos volvieron a paridades del 25% en dólareS, los hard dólar, como AL30 el GD30", con un horizonte temporal de dos años.

En lo que se refiere a mercado de acciones locales, Burzaco dijo que "entrarían empresas industriales como la cementera Loma Negra y adicionalmente, si se estabiliza en algún momento la macroeconomía del año 2024, eventualmente poder empezar a crecer". "En ese marco hay buenas oportunidades en el sector de energía eléctrica como Central Puerto y en lo que se refiere a petróleo Vista Energy" pero para perfil arriesgado.

En el caso de Mazza, dijo que, teniendo en cuenta las elecciones, "hoy nuestra sugerencia es que se dará el Milei-Massa, y preferimos seguir posicionando selectivamente en algunas empresas locales como DGCU2, CVH, TGSU2, IRSA, CRESUD y ONs cable (que se negocien en Mep en Buenos Aires)".

Para Irureta, "es de esperar que se busque refugio en instrumentos dolarizados como Cedear, bonos en dólares e incluso acciones locales que exportan gran parte de su producción por lo que cuenta con flujos mayormente dolarizados".