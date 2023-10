Gabriel Rubinstein: "Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei"

Respecto de los efectos que pudiera generar una victoria de La Libertad Avanza el próximo 22 de octubre, Rubinstein afirmó que, en el caso de esta elección, Milei ya no sería un cisne negro, porque ya no generaría el mismo efecto sorpresa que provocó tras las primarias.

"Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei", aseguró. Y agregó que el gobierno ya tiene fijada una estrategia que incluye mantener el tipo de cambio oficial en $350 hasta el 15 de noviembre. "Después crawling peg del 3%, que diría, como línea general, como recomendación a quien sea, le diría que no nos vayamos de ahí hasta que no conseguimos dólares para hacer otra cosa", dijo.