Juega Argentina y la city no quiere perderse la semifinal con Inglaterra: hay pocas operaciones en los mercados

El S&P Merval sube 0,91% y los ADRs registran mayormente alzas selectivas. Por su parte, el riesgo país permanece en mínimos, en un clima mundialista que adelanta la jornada de miércoles.

Los mercados locales se adaptaron este miércoles al cronograma mundialista: con el partido de semifinal de Argentina ante Inglaterra coincidiendo con el cierre de negocios, los operadores adelantaron sus movimientos durante la jornada.

El clima teñido de celeste y blanco se coló en la city porteña: operadores e inversores ordenaron temprano sus estructuras del día sabiendo que el partido ante Inglaterra arranca una hora antes del cierre del mercado local.

El Tesoro realiza una licitación interna para renovar vencimientos por unos 3 billones de pesos , con la particularidad de que culmina antes de lo habitual, en vísperas del encuentro de la Copa del Mundo, que inicia a las 16 horas.

Un agente financiero del BBVA lo sintetizó de esta manera: "Es un día auténticamente mundialista, juega Argentina y nadie se quiere perder de ver esta ‌semifinal. Muchos han optado por el home office y naturalmente el grueso de las órdenes operativas se hacen previo al inicio del partido. No es casualidad que hasta el Tesoro haya recortado el margen horario de la licitación".

Cabe precisar que la tendencia de los activos se inclinaba al alza de manera selectiva, favorecida por un dato inflacionario descendente y una compra millonaria de divisas por parte del BCRA.

El programa financiero no prevé emisiones internacionales hasta 2027, pero deja abierta la puerta si mejora el costo de financiamiento. Para el mercado, la clave está en que el riesgo país se acerque a los 300 puntos básicos.

Índices al alza y riesgo país en mínimos

El S&P Merval subía 0,91% en la jornada, con el riesgo país a un paso de quebrar los 400 puntos básicos. Los ADRs también registran mayoría de subas y los papeles que lo encabezan son Grupo Supervielle (+2,6%), Banco Macro (+1,9%), y BBVA (+2,1%).

En ese marco, cobran relevancia las decisiones de la Reserva Federal estadounidense y su impacto global sobre las tasas de interés, en un contexto en que el dólar se fortalece ante indicios de inflación controlada en EEUU.

El Gobierno argentino informó en la víspera una inflación del 1,9% en junio, la más baja desde agosto del año pasado, mientras el BCRA compró u$s532 millones en el mercado mayorista, su mayor intervención diaria de 2026.

"Vemos que van a seguir las compras de dólares, fuera de esta emisión de Obligaciones Negociables (...) después va a tener los dólares que provienen de minería, los dólares que provienen de energía", señaló Pablo Lazzati, presidente ejecutivo de Insider Finance.