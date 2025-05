Mercados: grandes inversores liquidan posiciones cortas y priorizan la liquidez

Según los últimos análisis de los datos recibidos del mercado de futuros y opciones, se observa que el llamado “dinero inteligente” (“smart money”, que comprende a los inversores institucionales, insiders, gestores activos, etc.) se está deshaciendo sus posiciones cortas (bajistas) en las bolsas desde sus máximos de marzo. Sin embrago, no se están girando a posiciones largas (alcistas), sino que se están yendo a la liquidez.

En general, lo que se percibe es que están reduciendo las posiciones en ambas direcciones. Pero también se observa que esta disminución incluye a uno de los activos de mayor riesgo para los que se tienen datos de COT (Commitments of Traders), el Bitcoin. Para los expertos, estos movimientos reflejan que ante el nivel de incertidumbre actual el “dinero inteligente" prefiere mantenerse al margen por ahora , y no posicionarse ni alcista ni bajista. Cabe preguntarse, entonces, qué estuvieron haciendo los grandes jugadores del mercado a lo largo del primer trimestre del año.

Por ejemplo, los movimientos del veterano de los hedge fund, Dan Loeb, de Third Point lo muestran haber estado muy activo a lo largo del primer trimestre del 2025 , tras haber sumado a su fondo de cobertura siete nuevas posiciones en acciones, cada una con un valor de más de u$s100 millones, y se deshizo de un par de importantes nombres tecnológicos. Un nuevo puesto para Loeb fue AT&T, por aproximadamente u$s106 millones (la acción ha superado las expectativas en 2025, con una ganancia del 20%, sin incluir su elevado dividendo).

Pero una de las nuevas posiciones más importantes para el fondo de Loeb es el gigante de chips Nvidia, con una participación de casi u$s160 millones. Los analistas destacan que esto aumentó la exposición de Third Point al sector de semiconductores, ya que el fondo mantiene una posición en Taiwán Semiconductor por un valor de casi u$s300 millones al final del primer trimestre.

Vale recordar que en abril Loeb declaró haber vendido la mayoría de sus participaciones en “Magnificent Seven”. Según la presentación formal ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) Third Point abandonó sus posiciones en Meta Platforms y Tesla durante el primer trimestre, y redujo sus participaciones en Amazon y Microsoft. Sin embargo, no está claro si el fondo continuó vendiendo esas antiguas posiciones o abandonó sus nuevas acciones de Nvidia después del final del primer trimestre. Cabe señalar que todo esto fue previo al “Liberation Day” del presidente Trump, por lo que es posible que las posiciones de Third Point y de otros fondos de cobertura se hayan modificado en forma significativa.

De todos modos, otra incorporación notable para Third Point fue Casey’s General Store, donde la posición del fondo en esas acciones minoristas se valoró en u$s130 millones al final del trimestre. También nuevas participaciones en Talen Energy y CoStar Group también superaron los u$s100 millones, y otras nuevas incorporaciones durante el trimestre incluyen Kenvue y US Steel. Loeb fundó el fondo de cobertura en 1995 y cuenta con una larga trayectoria como inversor activo. Según da cuenta Jesse Pound de CNBC, el fondo insignia de Third Point obtuvo una rentabilidad del 24,2% en 2024, según una carta a los inversores, superando la ganancia del 23,3% del S&P 500.

¿Qué hicieron otros grandes de Wall Street en el primer trimestre, según la información pública que brinda el famoso formulario 13F de la SEC, que los analistas monitorean para desentrañar el pensamiento estratégico de los grandes fondos estadounidenses?

Por ejemplo, el legendario Warren Buffett (Berkshire Hathaway) redujo drásticamente su exposición al sector bancario con la venta total de sus participaciones en Citigroup y Nu Holdings, y recortó su posición en Bank of America, aunque esta sigue siendo su cuarta mayor posición. Para los analistas, el llamado “Oráculo de Omaha” no está huyendo del sector financiero por capricho, sino que está reequilibrando su cartera hacia sectores donde percibe ventajas competitivas más defensivas. En contrapartida, compró acciones de Domino’s Pizza, Constellation Brands, Pool Corp y Occidental Petroleum. Las joyas de la corona siguen siendo Apple (25,76% del total), American Express, Coca-Cola y Chevron, una alineación que resiste el paso del tiempo y las turbulencias macroeconómicas.

(Berkshire Hathaway) redujo drásticamente su exposición al sector bancario con la venta total de sus participaciones en Citigroup y Nu Holdings, y recortó su posición en Bank of America, aunque esta sigue siendo su cuarta mayor posición. Para los analistas, el llamado “Oráculo de Omaha” no está huyendo del sector financiero por capricho, sino que está reequilibrando su cartera hacia sectores donde percibe ventajas competitivas más defensivas. En contrapartida, compró acciones de Domino’s Pizza, Constellation Brands, Pool Corp y Occidental Petroleum. Las joyas de la corona siguen siendo Apple (25,76% del total), American Express, Coca-Cola y Chevron, una alineación que resiste el paso del tiempo y las turbulencias macroeconómicas. En cuanto al mítico Ray Dalio (Bridgewater Associates), su estrategia basada en la diversificación extrema y la protección ante escenarios adversos, se hizo sentir con fuerza en el primer trimestre: entre las operaciones más notables está la venta parcial del ETF SPDR S&P 500, que pese a la reducción continúa sigue como su principal posición. También salieron parcialmente Alphabet y Nvidia, dos gigantes que habían ganado peso en trimestres anteriores. En cuanto a las compras, el protagonismo se lo llevó Alibaba, que pasó de ocupar un insignificante 0,10% al 3,47% de la cartera, en una clara señal de que confía en una recuperación selectiva del sector tecnológico chino. Además, se incorporó un ETF sobre el oro, reflejo del clima de incertidumbre global, y se incrementaron las posiciones en Booking y Salesforce. El resultado es una cartera ecléctica donde conviven fondos cotizados (ETF) amplios como el iShares Core S&P 500 y el MSCI Emerging Markets con apuestas tácticas como Alibaba o Alphabet Clase A.

(Bridgewater Associates), su estrategia basada en la diversificación extrema y la protección ante escenarios adversos, se hizo sentir con fuerza en el primer trimestre: entre las operaciones más notables está la venta parcial del ETF SPDR S&P 500, que pese a la reducción continúa sigue como su principal posición. También salieron parcialmente Alphabet y Nvidia, dos gigantes que habían ganado peso en trimestres anteriores. En cuanto a las compras, el protagonismo se lo llevó Alibaba, que pasó de ocupar un insignificante 0,10% al 3,47% de la cartera, en una clara señal de que confía en una recuperación selectiva del sector tecnológico chino. Además, se incorporó un ETF sobre el oro, reflejo del clima de incertidumbre global, y se incrementaron las posiciones en Booking y Salesforce. El resultado es una cartera ecléctica donde conviven fondos cotizados (ETF) amplios como el iShares Core S&P 500 y el MSCI Emerging Markets con apuestas tácticas como Alibaba o Alphabet Clase A. El fondo Renaissance Technologies, más conocido como RenTech, del recordado Jim Simons continúo con su legado de estrategias basadas en modelos cuantitativos que analizan datos en tiempo real y ejecutan operaciones sin intervención humana (algoritmos), de ahí que sus movimientos además de ser numerosos, son quirúrgicos y muchas veces sorprendentes. Lo que surge de la información pública es que, en el primer trimestre, hubo una agresiva apuesta en Broadcom y Alphabet, así como un aumento notable de la posición en Robinhood, cuyo número de acciones en cartera creció un 38%. Meta también fue reforzada, mientras que redujeron casi la posición completa en Apple y algo también en Novo Nordisk. Lo que sigue llamando la atención es el mantenimiento de la posición en Palantir que es la mayor tenencia (2,08%) pese a una venta del 28% de sus títulos. La cartera la completan nombres menos conocidos, pero con fuerte momentum cuantitativo como Verisign, Corcept Therapeutics y Sprouts, una cadena de supermercados orgánicos donde también hubo pequeños ajustes.

Por lo visto, si bien sus estrategias difieren, estos tres gigantes de Wall Street actuaron en consonancia frente a un mercado y contexto geopolítico más volátil y disrupciones. Así Buffett se refugió en sus clásicos, pero con algunas licencias selectivas a nuevos sectores, mientras que Dalio se cubre con oro y apuesta por el rebote asiático, y la gente de Renaissance prioriza los datos en busca de patrones invisibles al ojo humano y al fin de cuentas lo más interesante es lo que dicen sus decisiones sobre el mercado que ellos anticipan.

Como explican los analistas, la información que brinda el formulario 13F refleja el pensamiento de estos grandes inversores amén de sus compras y ventas, por lo que para el inversor minorista lo importante no es imitar la melodía, sino comprender el ritmo.