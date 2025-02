Meta en máximos históricos: crecen las especulaciones sobre un posible "split" de acciones

Si bien una división de acciones no cambia los fundamentos de una empresa, sí reduce el precio por acción. En 2024, compañías como Nvidia Corp. y Broadcom Inc. llevaron a cabo divisiones tras importantes subidas impulsadas por los avances en inteligencia artificial, con el objetivo de hacer que sus precios fueran más accesibles.

"Quieren que sus acciones sean más accesibles para un público más amplio. Es una buena razón", señaló Francisco Bido, vicepresidente senior y gestor de cartera en F/M Investments. También puede ser una señal de confianza por parte de la empresa, ya que implica que ve potencial para seguir subiendo y no teme reducir su precio de forma artificial.

"Tienen confianza en sus futuras ganancias y oportunidades de crecimiento", añadió Bido. "Rara vez una empresa que no está en buen estado decide dividir sus acciones".

Otra gran empresa tecnológica que podría considerar esta medida es Netflix Inc., cuyas acciones han subido más del 17% en lo que va del año, superando el umbral psicológico de los 1.000 dólares por acción. Ese nivel ha llevado a otras compañías a dividir sus acciones para hacerlas más asequibles tanto para inversores como para empleados. Netflix ya realizó una división de siete por uno en 2015.

Los beneficios potenciales van más allá de atraer a más inversores minoristas. La división de acciones de Nvidia en mayo de 2023 probablemente facilitó su inclusión en el índice Dow Jones Industrial Average, al que se unió en noviembre.

Esta práctica ha resurgido recientemente, luego de haber caído en desuso con la llegada de las acciones fraccionadas. En 2023, 17 empresas del índice S&P 500 dividieron sus acciones, la mayor cantidad desde 2013, según datos de analistas de Bank of America liderados por Jared Woodard. Las tecnológicas también han retomado esta estrategia: siete compañías del Nasdaq 100 lo hicieron en 2024, después de que ninguna lo hiciera el año anterior.

Meta cable submarino.png El impresionante repunte de Meta Platforms la posiciona como una fuerte candidata para una posible división de acciones.

Además, este tipo de movimientos puede generar un sentimiento alcista en el mercado. Según el análisis de BofA, las acciones que se han dividido registran un retorno promedio superior al 25% en el año siguiente, comparado con un 12% del mercado en general. En 2024, el rendimiento promedio en los seis meses posteriores a una división fue del 17%.

Cinco de las "Siete Magníficas" han realizado una división de acciones desde 2022: Nvidia, Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Tesla Inc. y Apple Inc. La última vez que Microsoft Corp. lo hizo fue en 2003.

Actualmente, hay unas 40 empresas en el S&P 500 con un precio de acción superior a los 500 dólares, lo que las pone en posición de considerar esta medida. Además de Meta y Netflix, la lista incluye a ServiceNow Inc., KLA Corp., Tyler Technologies Inc., Intuit Inc. y Synopsys Inc., entre otras.

¿Qué es un split de acciones?

Un split de acciones es una división del número de acciones en circulación de una empresa sin cambiar su valor total en el mercado. En esencia, la empresa multiplica la cantidad de acciones disponibles y reduce proporcionalmente el precio de cada una, manteniendo intacta la capitalización bursátil.

¿Qué significa para los inversores?

Accesibilidad : un precio más bajo por acción facilita la compra para pequeños inversores, lo que puede aumentar la demanda.

: un precio más bajo por acción facilita la compra para pequeños inversores, lo que puede aumentar la demanda. Liquidez : un mayor número de acciones en circulación suele mejorar la liquidez, facilitando la compraventa.

: un mayor número de acciones en circulación suele mejorar la liquidez, facilitando la compraventa. Señal de confianza : las empresas que realizan un split suelen hacerlo porque esperan que su crecimiento continúe.

: las empresas que realizan un split suelen hacerlo porque esperan que su crecimiento continúe. Impacto en el rendimiento: históricamente, las acciones que se dividen tienden a mostrar un buen desempeño en los meses siguientes, impulsadas por un mayor interés del mercado.

Si bien el split no cambia el valor total de la inversión de los accionistas existentes, puede atraer más participantes al mercado y generar un efecto positivo en el precio de las acciones a mediano plazo.