Mientras el Gobierno corta fondos a las provincias, BCRA apoya colocación de deuda de Chaco y Santa Fe: los detalles

Por medio de la Comunicación “A” 8040/ 2024 del Banco Central (BCRA) , publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dirigida a las entidades financieras, el organismo informó que no formulará objeciones a la modificación de la tasa de interés aplicable a la emisión de Letras del Tesoro a tasa fija por parte de la Provincia del Chaco en el marco del "Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco" para el ejercicio 2024.

Detalles de la norma

Programa: los Títulos Públicos se emitirán en el marco del Programa de Financiamiento de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada.

los Títulos Públicos se emitirán en el marco del Programa de Financiamiento de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada. Ejercicio: la emisión se realizará durante el ejercicio 2024.

Monto: el monto máximo de la emisión es de $5.775.000.000.

Condiciones: las condiciones de la emisión se establecen en la Nota NO-2024-54397918-APNSH#MEC de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Requisitos para las entidades financieras

Las entidades financieras adquirentes deben cumplir con las disposiciones sobre fraccionamiento del riesgo crediticio previstas en las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero".

Al no contar los Títulos Públicos con la instrumentación de la cesión de la garantía, las entidades financieras adquirentes también deben cumplir con las disposiciones aplicables establecidas en las normas sobre "Capitales mínimos de las entidades financieras" y "Financiamiento al sector público no financiero"

Contexto

Durante mayo el Gobierno continuó con la tarea de podarle fondos a los gobernadores, con el objetivo de mantener e l superávit fiscal. De acuerdo con datos de consultoras, con base en información oficial, el conjunto de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibió 83% menos de dinero que lo que percibieron en igual mes del año pasado.

Así lo indica en un informe la consultora Politikon Chaco, en el que se señala que en las denominadas transferencias no automáticas del mes pasado se devengaron gastos por $59.700 millones, pero se pagaron $71.331 millones.Al parecer, el debate que se produce en el Senado en torno de la ley Bases y el Paquete Fiscal no impactó en nada en la decisión de mantener los recortes. Los datos indicarían que el gobierno Javier Milei no habría "abierto la billetera" para conseguir el dictamen a favor.

Cabe recordar que en sentido inverso, durante el mes pasado el Impuesto a las Ganancias registró un crecimiento de la recaudación del 80% real respecto del año pasado, lo que implicó que las provincias recibieran por coparticipación federal fondos extra por 1,7 billones.

El informe indica que en la etapa devengada, es decir, en el momento en que se genera la obligación de pago, las transferencias no automáticas cayeron 87,6%, mientras que en la etapa pagada cayeron 83,3% respecto de mayo del 2023.

"En mayo volvió a verse el mismo fenómeno que en el mes de abril: las transferencias pagadas fueron superiores a las devengadas. La relación pagado/devengado fue del 119,5% y genera una reducción de la deuda del Estado nacional con el conjunto de jurisdicciones subnacionales en $11.631 millones, aunque acumula aún $120.524 millones adeudado por compromisos devengados y no cancelados", advierte Politikon Chaco.