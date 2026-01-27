Moody's mejoró la calificación de deuda de Ecuador tras su regreso a los mercados internacionales + Seguir en









La calificadora elevó en dos escalones la deuda soberana del país hasta Caa1 y destacó la disciplina fiscal del gobierno de Daniel Noboa, el respaldo del FMI y una fuerte colocación de bonos, que consolidaron la confianza de los inversores.

El país sigue avanzando en el recorte del déficit.

Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de Ecuador, al reconocer una mejora significativa en el perfil fiscal y financiero del país bajo la gestión del presidente Daniel Noboa. La agencia subió la nota soberana en dos escalones, hasta Caa1 —siete niveles dentro del grado especulativo— y mantuvo la perspectiva estable, dejando a Ecuador en un nivel similar al de Argentina y Pakistán.

Según explicó Moody’s en un comunicado difundido el lunes por la noche, la decisión responde a una reducción sustancial de los riesgos crediticios. Los analistas Jaime Reusche y Ariane Ortiz-Bollin señalaron que “cambios de política duraderos, una mejor gestión fiscal y la implementación de un programa con el FMI han fortalecido la confianza de los inversores y ampliado las opciones de financiamiento del soberano”. Este mayor acceso al crédito, agregaron, contribuye a aliviar los riesgos de liquidez y refuerza la capacidad del Gobierno para afrontar los pagos de deuda en el corto plazo.

La mejora de calificación se conoció luego de que Ecuador concretara una emisión de bonos por u$s4.000 millones, la mayor de su historia, marcando su regreso a los mercados internacionales por primera vez desde la reestructuración de deuda de 2020. En paralelo, la administración de Noboa avanzó con medidas de ajuste fiscal, como el aumento del impuesto al valor agregado y la eliminación del subsidio al diésel en septiembre del año pasado.

Daniel Noboa Ecuador La mejora de calificación se conoció luego de que Ecuador concretara una emisión de bonos por u$s4.000 millones Los cambios en el Gobierno que valoran los mercados En el plano político, un referéndum celebrado en noviembre rechazó varias propuestas clave del Ejecutivo, entre ellas la creación de una nueva asamblea constituyente y cambios en el esquema institucional. Pese a ello, los mercados siguieron respaldando al Gobierno: los bonos soberanos en dólares de Ecuador registraron un retorno del 59% en 2025, uno de los mejores desempeños entre los mercados emergentes, de acuerdo con índices de Bloomberg.

El país también avanzó en su relación con los organismos multilaterales. En octubre, el FMI destrabó un desembolso de u$s600 millones en el marco de un programa a 48 meses, y el Gobierno planea avanzar este año con un canje de deuda por naturaleza.

En cuanto al resto de las agencias, Fitch califica la deuda ecuatoriana en CCC+, mientras que S&P le asigna una nota B- con perspectiva estable, reflejando que, si bien persisten desafíos, el perfil crediticio del país muestra señales claras de mejora.