¡Atención! Llega Mercurio retrógrado en febrero: qué signos estarán más afectados

Durante este fenómeno, los astrólogos recomiendan frenar, reflexionar y realizar limpiezas energéticas para equilibrar nuestras emociones.

En febrero de 2026, Mercurio retrógrado hará su primera aparición del año, y esta vez será en el signo de Piscis , conocido por su energía intuitiva, emocional y soñadora .

En las últimas semanas del próximo mes, este fenómeno podría traer malentendidos , confusión y una sensación general de "nublamiento mental". Y, aunque se asocia comúnmente con caos y desajustes en la comunicación, también es la mejor oportunidad para revisar, reorganizar y sanar .

De acuerdo con los astrólogos, llega para obligarnos a frenar , mirar hacia adentro y ajustar lo que veníamos evitando. A continuación, conocé los detalles.

Mercurio retrógrado es uno de los eventos más conocidos de la astrología. Aunque suene místico, tiene una base astronómica : se trata de una ilusión óptica que ocurre cuando la Tierra y Mercurio se mueven a distintas velocidades alrededor del Sol, dando la impresión de que el planeta retrocede en su órbita.

En el lenguaje astrológico, este planeta gobierna la comunicación , los pensamientos , los viajes y la tecnología . Por eso, cuando entra en esta etapa, todo lo vinculado con los temas anteriores puede estar afectado: mensajes malinterpretados, reuniones que se suspenden o dispositivos que fallan sin explicación.

Este tránsito ocurre tres veces al año y su energía invita a revisar lo que quedó pendiente. En lugar de actuar impulsivamente, el consejo de los especialistas es pausar y observar.

Mercurio retrogrado julio 2025

Este año, el primer Mercurio retrógrado se producirá entre el 25 de febrero y el 20 de marzo en Piscis. Este signo de agua, conocido por su conexión con la intuición, los sueños y las emociones, generará un ambiente propenso a la introspección.

Así, para Cáncer, Escorpio y Piscis, este fenómeno será especialmente significativo. Es posible que surjan recuerdos o situaciones del pasado que necesiten ser procesados y liberados, por lo que la recomendación es tomarse tiempo para reflexionar y descansar de la vorágine del día a día.

Además, tienen que tener cuidado con la tendencia a idealizar situaciones o relaciones, ya que lo que sienten pueden nublar su juicio.

piscis

Los efectos que tendrá Mercurio retrógrado

Este Mercurio retrógrado en Piscis tendrá una serie de efectos que podrían afectar diversos aspectos de nuestras vidas. En primer lugar, la comunicación será muy propensa a malentendidos, por lo que las palabras pueden volverse confusas, los mensajes no llegar a su destino y las citas pueden ser olvidadas.

Y, acá, la clave es la paciencia: no te alarmes, pero sí confirma dos veces lo que necesitas hacer y lo que los demás te dicen.

La creatividad, por otro lado, será uno de los aspectos más favorecidos. Piscis, al ser un signo muy imaginativo, potencia la capacidad para crear, reflexionar y redirigir esfuerzos artísticos o proyectos olvidados.

Si sos escritor, artista o simplemente alguien que disfruta de actividades creativas, este será un buen momento para retomar trabajos abandonados y sumergirte en el proceso sin presión.

Por su parte, la intuición se encontrará a flor de piel. Los sueños y las corazonadas jugarán un papel más importante que nunca, aunque es necesario tener cuidado con la tendencia a idealizar situaciones o personas.

La línea entre lo que es un sentimiento genuino y una proyección emocional puede ser difusa, por lo que es recomendable esperar un tiempo antes de tomar decisiones importantes basadas solo en lo que sientes.