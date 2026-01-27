Wall Street extiende las subas en el premarket a pesar de las nuevas sanciones comerciales de EEUU

En paralelo, este miércoles será la primera reunión del año de la Reserva Federal, aunque no hay expectativas de que haya una modificación a la política monetaria.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, prolongando lo visto en el arranque de la semana . Si bien el presidente norteamericano, Donald Trump , sorprendió a última hora de ayer con el anuncio de nuevos aranceles a Corea del Sur , ni las bolsas asiáticas ni las operaciones previas en EEUU mostraron fluctuaciones de importancia.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 , sube 0,25% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,60%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Micron (+5,05%), Akamai (+4,82%) y United Parcel (+3,76%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan dentro del sector de la salud: Humana (-15,11%), Unitedhealth (-12,35%), CVS Health Corp (-10,97%), Elevance Health (-7,14%) y Molina Healthcare (-6,47%).

De cara al arranque del año, los principales índices de Wall Street anotan un enero con subas generalizadas y en sus máximos históricos: el Nasdaq aumenta 0,04%, el S&P 500 acompaña con +0,29% y el Dow Jones le sigue con +1,44%.

Trump acusó al poder legislativo de Corea del Sur de "no cumplir" su acuerdo comercial con Washington y anunció que aumentaría al 25% los aranceles sobre las importaciones procedentes de la cuarta economía más grande de Asia a EEUU .

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur afirmó que un asesor presidencial se reuniría con las agencias pertinentes para planificar contramedidas. El ministro de Comercio también visitará próximamente al país norteamericano para reunirse con su contraparte estadounidense, mientras los mercados esperan posibles cambios en las políticas.

Más que la Fed, el riesgo político preocupa a Wall Street

Este miércoles será la primera reunión del año de la Reserva Federal (Fed), aunque no hay expectativas de que haya una modificación a la política monetaria. "La Fed se reúne esta semana con luz verde para no hacer prácticamente nada", plantearon los analistas de ING en su informe diario.

Sin embargo, también subrayaron que "Washington se prepara para otro cierre del Gobierno tras las objeciones de la izquierda a raíz de los recientes acontecimientos en Minnesota (relacionados con el trato severo a quienes se manifestaron contra el ICE)".

Y ahondaron: "Esto podría suponer otra escasez de datos gubernamentales en el futuro, lo que dificultaría la interpretación de la economía. En el margen, esto ejercería cierta presión a la baja sobre los rendimientos, pero no de forma dramática".

Las bolsas de Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación también es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,36%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,02% y el CAC francés acompaña con 0,33%. Fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,54%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,35%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,18%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,73% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,77%.