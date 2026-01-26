Clave para la Argentina: Ecuador volvió al mercado internacional de deuda y recibió ofertas por u$s4.600 millones

Cabe resaltar que la última vez que Ecuador había accedido al mercado internacional de bonos fue en 2019, por lo que esta noticia implica el regreso después de casi siete años de permanecer afuera.

Ecuador anunció este lunes la emisión de nueva deuda a 8 y 13 años , tras la oferta de inversionistas por unos u$s4.600 millones de sus bonos con vencimientos incrementales de 2030 y 2035.

Los dos nuevos bonos en dólares tendrán vencimientos en 2034 y 2039 , en una emisión liderada por Bank of America y Citi , según datos de LSEG.

El gobierno ecuatoriano indicó por separado que recibió ofertas por u$s2.480 millones , o el 81,6%, de sus bonos con vencimiento a 2030, y u$s2.120 millones , o el 32,7%, de sus bonos con vencimiento a 2035, en su oferta de recompra en efectivo.

Dijo además que anunciará el 27 de enero si acepta las ofertas, cuánto invertirá en cada serie y si las ofertas serán prorrateadas. La recompra aún está condicionada al cierre de la nueva emisión de bonos.

La reciente colocación responde a varios objetivos, como lo es cubrir necesidades fiscales en un contexto de déficit, refinanciar vencimientos próximos (rollover) y reducir dependencia de China y organismos multilaterales.

Por qué es relevante para Argentina

La reciente salida de Ecuador al mercado internacional de deuda resulta relevante para Argentina porque funciona como una señal de apetito por riesgo hacia emisores soberanos de alta vulnerabilidad crediticia.

Se trata de un país con antecedentes de reestructuración y riesgo elevado que, aun así, logró captar financiamiento en dólares, lo que sugiere un posible cambio en el humor de los inversores globales hacia el segmento high yield emergente.

En ese sentido, la colocación ecuatoriana actúa como un benchmark de precios para países con perfiles de riesgo comparables. Al fijar tasas cercanas al 9%, el mercado delimita el rango dentro del cual estaría dispuesto a financiar a soberanos con historiales crediticios frágiles.

Además, este tipo de operaciones suele tener un impacto indirecto sobre los spreads soberanos regionales y el desempeño de los bonos en el mercado secundario.