Sorpresa en la FIFA: el TAS levantó la sanción a los futbolistas argentinos nacionalizados en Malasia + Seguir en









En cuestión, el Tribunal de Arbitraje Deportivo habilitó a Machuca, Garcés y Holgado para volver a jugar de inmediato.

Sorpresa en la FIFA: El TAS levantó la sanción a los futbolistas argentinos nacionalizados en Malasia

El proceso de nacionalización que involucró a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado derivó en una dura sanción de la FIFA, que les prohibía jugar durante un año tanto en la Selección de Malasia como en sus clubes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se expidió de manera definitiva y falló a favor de los futbolistas, anulando la pena disciplinaria.

El tribunal revocó la decisión de la Comisión Disciplinaria de FIFA que, además de la suspensión, había impuesto una multa personal de 2.000 francos suizos.

El fallo también benefició a Gabriel Palmero, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, quienes habían sido alcanzados por la misma medida y, con esta resolución, todos los jugadores quedaron habilitados para competir de forma inmediata y sin restricciones.

En el caso de Imanol Machuca, el ex Unión y Vélez regresó en diciembre a Fortaleza, dueño de su pase, que descendió a la Serie B durante el período en el que el jugador estuvo inactivo. Tras conocerse la noticia, Machuca publicó imágenes entrenando con la camiseta del “Fortín”, generando repercusión entre los hinchas.

Por su parte, Facundo Garcés podrá volver a vestir la camiseta del Deportivo Alavés, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028, mientras que Rodrigo Holgado se reintegrará al América de Cali, donde mantiene vínculo hasta diciembre.

Temas TAS

FIFA

Malasia