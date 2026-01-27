Casi el 80% de las fintechs argentinas ya utiliza inteligencia artificial en su tareas diarias + Seguir en









El informe también revela que la IA generativa lidera entre las tecnologías más utilizadas de las fintech, representando el 27% de las implementaciones. freepik.es

La Cámara Argentina Fintech presentó el informe “IA en la Industria Fintech”, un relevamiento que se elaboró a partir de las respuestas de 112 empresas socias de la Cámara y ofrece una radiografía actual sobre cómo esta tecnología comienza a transformar la operación de los servicios financieros en la Argentina.

Los resultados muestran un alto nivel de adopción: el 79% de las fintech ya utiliza soluciones de inteligencia artificial y otro 19% planea implementarlas en el corto plazo. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones aún se concentra en implementaciones puntuales o en áreas puntuales, más que en transformaciones integrales del modelo de negocio.

“La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de la industria fintech argentina. Este informe confirma que el sector entiende su relevancia estratégica, pero también que todavía estamos en una etapa temprana en términos de madurez y profundidad de uso”, señaló Mariano Francisco Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Cómo se aplica la inteligencia artificial en el mundo fintech En la práctica, la IA se aplica principalmente para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la toma de decisiones, con foco en áreas como análisis de datos, automatización de procesos, atención al cliente, prevención de fraude y scoring crediticio. En cambio, su uso en funciones como compliance, ciberseguridad o recursos humanos sigue siendo más incipiente.

El informe también revela que la IA generativa lidera entre las tecnologías más utilizadas, representando el 27% de las implementaciones, seguida por machine learning (23%) y procesamiento de lenguaje natural (19%). Esta combinación refleja un ecosistema que comienza a incorporar herramientas emergentes, aunque todavía apoyado en tecnologías más tradicionales.

Captura de pantalla 2026-01-26 155306 En la práctica, la IA se aplica principalmente para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la toma de decisiones. Fuente: Cámara Argentina Fintech. Principales hallazgos del informe Alta adopción, baja profundidad : aunque la mayoría de las empresas ya utiliza IA, el 68% lo hace a través de soluciones puntuales o implementaciones por área.

Relevancia estratégica en aumento : el 95% de las fintech considera que la inteligencia artificial es relevante o muy relevante para alcanzar sus objetivos estratégicos.

Medición enfocada en eficiencia : más de la mitad de las empresas mide el impacto de la IA a través de métricas de eficiencia, experiencia de usuario o indicadores técnicos, con menor presencia de métricas financieras.

Desafíos principalmente internos : el 61% de las barreras identificadas son organizacionales, destacándose la falta de talento especializado, la gestión de datos, el desconocimiento estratégico y la cultura organizacional.

Gobernanza y uso responsable: el 67% reconoce la necesidad de contar con políticas claras para regular el uso de la IA, incluyendo evaluación de riesgos, privacidad de datos y cumplimiento normativo. De cara al futuro, las fintech esperan que la IA tenga un impacto creciente en la automatización y optimización de procesos, la mejora de la experiencia del cliente y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de fraude y cumplimiento regulatorio. “El principal desafío hacia adelante para las empresas no es la IA como herramienta, sino cómo integrarla en los procesos, en la toma de decisiones y en los esquemas de gestión. El valor de estas tecnologías dependerá de si logran incorporarla en forma estratégica al core de su negocio”, agregó Biocca. La Cámara Argentina Fintech busca con este informe aportar evidencia concreta para el diseño de estrategias empresariales, el desarrollo de talento y la construcción de información relevante, que ayude a empresas y sector público a entender cómo se está aplicando la inteligencia artificial en un sector clave para el futuro del país, como lo es la industria fintech.