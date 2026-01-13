Morgan Stanley proyectó que la Argentina volverá al mercado internacional: con que bono y monto + Seguir en









El prestigioso banco estadounidense publicó un extenso informe en el cual detalla la deuda que debe afrontar el país en el corto plazo.

Cómo debe afrontar Argentina su próximo vencimiento de deuda, según el banco.

Morgan Stanley reveló en un informe reciente que Argentina debe afrontar vencimientos de deuda, mientras espera que el país emita un bono en el mercado internacional de deuda: “Aún restan u$s15.600 millones en pagos de deuda en divisas durante 2026, siendo julio el próximo mes importante".

“Nuestro escenario base es que Argentina salga al mercado en el segundo trimestre de 2026, antes de los pagos de julio, o incluso antes. Esperamos que Argentina emita un eurobono a 7-12 años (idealmente 2036, cuando los pagos existentes son menores), con rendimiento ligeramente superior al 10% y cupón cercano a 9,5%“ explicó el banco estadounidense, que destacó la importancia de estos bonos como claves para el pago de deuda.

En esa línea, el escenario planteado por el estudio sugiere que el tamaño mínimo de emisión pronosticado sería de u$s3.000 millones para cubrir los u$s2.800 millones de pagos externos de julio, aunque “podría ser mayor para incluir alguna operación de manejo de pasivos”

En la cuenta que hizo Morgan Stanley, se prevé que de la cifra inicial de pagos pendientes el Gobierno cubrirá u$s5.000 millones de multilaterales y u$s6.000 millones de bonos externos y locales en divisas, sus principales fuentes de divisas. De esta forma, queda un déficit de u$s3.000 millones.

bonos dolares.jpg La curva de rendimientos continúa invertida, pero ensayó un tímido aplanamiento desde principios de mes. Gentileza DMB "El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí", había expresado el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, testimonio que contrasta con la situación actual.

Cuál es el bono preferido de Morgan Stanley para Argentina “A lo largo de la curva, preferimos el tramo largo, en particular el Global 2038 (GD38), ya que el tramo corto está mejor valorado y, históricamente, no se beneficia de las amortizaciones", señaló el informe del banco. Asimismo, explicaron: “Seguimos considerando que el riesgo/recompensa es positivo en los warrants sobre el PIB. Aunque los desarrollos legales son clave para estos instrumentos, un camino hacia el acceso al mercado también debería ser favorable”. El nombre ”eurobono" no implica que se emita en Europa ni en euros, sino que refiere a que el bono sea nominado en moneda distinta al país emisor.