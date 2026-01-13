Diego Santilli y Sergio Ziliotto postergaron su reunión en la Casa Rosada en plenas negociaciones por la reforma laboral

El encuentro se iba a desarrollar este martes, pero se prorrogó por problemas de agenda y cuestiones climáticas. Los funcionarios analizarán la deuda de Nación con la caja previsional del distrito.

Diego Santilli, Manuel Adorni y Sergio Ziliotto se reunieron a principios de diciembre en la Casa Rosada.

En el marco de las conversaciones que lleva adelante con las provincias para avanzar en los consensos por la reforma laboral , el ministro del Interior, Diego Santilli , postergó este martes el encuentro que iba a mantener con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto , en la Casa Rosada.

Desde la órbita de los funcionarios explicaron a Ámbito que la reunión se realizará el viernes y que no pudo ejecutarse tal como estaba prevista tanto por problemas de agenda como por la tormenta que azotó territorio pampeano en las últimas horas.

"Hablaron por teléfono y se van a reunir el viernes, no hay nada raro", explicaron desde el entorno del jefe provincial despejando suspicacias.

Contrario a lo ocurre con otros mandatarios con los que se reunió Santilli, Ziliotto pertenece al PJ y tiene un neto corte opositor a la gestión mileísta. De hecho, sus legisladores suelen oponerse sistemáticamente a las iniciativas enviadas al Congreso por la Casa Rosada.

En plenas discusiones por la reforma laboral, la administración pampeana ya descartó apoyar el proyecto. " No hay negociación posible de la reforma laboral tal como la propone la Casa Rosada porque es una reforma impositiva encubierta", advirtieron en la gobernación. Asimismo, sostuvieron que el encuentro con Santilli no tendrá esa discusión en agenda.

Por el contrario, será para evaluar el avance de los pagos en el marco de la deuda millonaria que Nación mantiene con la caja previsional de la provincia. La disputa fue judicializada ante la Corte Suprema y el mes pasado se llegó a un primer acuerdo para empezar a saldar la acreencia que, según estimaciones de La Pampa, superaría los $400.000 millones.

El entendimiento suscripto entre las partes consta de de $62.500 millones, que será transferido de la siguiente manera: inicialmente $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $5.000 millones desde enero de 2026, correspondiéndole a los municipios y comisiones de Fomento de la provincia el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán giradas ante cada desembolso de la ANSES.

Actualmente, el peronismo pampeano tiene un solo senador: Daniel Bensusan, de corte opositor al Gobierno nacional. Se espera que continúe en esa línea y que no acompañe el proyecto de "modernización laboral".

Apoyos a la reforma laboral

Por su parte, Diego Santilli viajó este lunes a Chaco, donde consiguió el respaldo del gobernador radical Leandro Zdero, socio político de La Libertad Avanza (LLA). El cacique cuenta con la banca de su exvicegobernadora Silvana Schneider en la Cámara alta.

El mandatario norteño consideró que la reforma laboral es "una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal". "Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización", comentó.

Santilli Zdero Diego Santilli y Leandro Zdero se reunieron en Chaco.

La semana pasada, el ministro del Interior inició una nueva gira federal que tuvo a Chubut como primera parada. Precisamente, el funcionario volverá este miércoles a la provincia patagónica para supervisar el trabajo de los brigadistas contra los incendios forestales junto al gobernador Ignacio Torres.

El jueves, en tanto, protagonizará una visita a Mendoza, donde se verá con Alfredo Cornejo, otro de los caciques amigables con la Casa Rosada.