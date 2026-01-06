Morgan Stanley avanza para concretar su ingreso definitivo en el mercado de criptomonedas + Seguir en









El banco de inversión continúa avanzando en su plan para convertirse en una institución activa para transacciones con criptomonedas.

El plan de Morgan Stanley, cada vez más cerca de concretarse. unsplash.com

Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, está cada vez más cerca de integrar operaciones con criptomonedas dentro de su plataforma de inversiones, E*Trade. Actualmente, está buscando la aprobación regulatoria para lanzar fondos cotizados en bolsa vinculados al precio de tokens de criptomonedas, según documentos presentados el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos

Se trata del primer movimiento de este tipo por parte de un gran banco estadounidense. En esa línea, el banco solicita fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) y Solana (Sol) como primer paso para marcar su presencia en el mercado cripto.

Bitcoin Los bancos en EEUU, hacia una inserción profunda en el mercado cripto Las medidas regulatorias del presidente de EEUU, Donald Trump, alentaron a las compañías financieras tradicionales a adoptar activos digitales, que alguna vez se consideraban meros instrumentos especulativos. En diciembre, la Oficina del Contralor de la Moneda redujo la brecha entre el sector tradicional y los activos digitales al permitir a los bancos actuar como intermediarios en las transacciones de criptomonedas.

En los dos años transcurridos desde que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aprobó el primer ETF de Bitcoin al contado que cotiza en bolsa en Estados Unidos, diversas instituciones financieras comenzaron a emitir dichos fondos. Los bancos estadounidenses, que en su mayoría sólo habían actuado como custodios de las inversiones de sus clientes, buscan evolucionar desde facilitadores cautelosos a asesores activos.

En octubre, Morgan Stanley amplió el acceso a las inversiones en criptomonedas para incluir a todos los clientes y tipos de cuentas, según informes de los medios. Bank of America siguió su ejemplo, y permitió a sus asesores patrimoniales recomendar asignaciones a criptomonedas en las carteras de los clientes a partir de enero, sin ningún umbral de activos.