Quiénes fueron los diputados que más faltaron a las sesiones en 2025









Un relevamiento sobre la actividad legislativa expone a los diputados con mayor cantidad de ausencias, entre faltazos sin justificar y licencias, y vuelve a poner el foco en el nivel de compromiso dentro del recinto.

En 2025 hubo actividad intensa en Diputados, pero con varios faltazos.

En un año en el que la Cámara de Diputados de la Nación batió récords de actividad formal, la participación en el recinto no acompañó de la misma forma. Solo el 27% de los diputados nacionales logró asistencia perfecta a las 14 sesiones ordinarias celebradas en 2025, dejando al resto con al menos una ausencia registrada en el año parlamentario.

El dato, que surge de un relevamiento del medio Parlamentario, parece casi irónico: en un año electoral, con un calendario cargado de debates y tensiones políticas, más de siete de cada diez legisladores faltaron al menos una vez a las sesiones de la Cámara baja. Esa cifra deja varias lecturas sobre cómo se desempeñó el Congreso en un clima político donde se esperaba mayor control y fiscalización de la gestión del Ejecutivo.

Quiénes fueron los diputados con más faltazos en 2025 El relevamiento también señala que entre quienes menos cumplieron con la asistencia figura un diputado radical con un ausentismo del 78%. El caso más extremo es el del radical chaqueño Gerardo Cipolini, el diputado de mayor edad de la Cámara baja. Esa condición le permitió presidir la sesión preparatoria del 3 de diciembre pasado, en la que prestaron juramento los nuevos legisladores, una reunión que no fue computada en el relevamiento. Con 82 años y todavía dos años de mandato por delante, Cipolini registró en 2025 once ausencias sobre un total de catorce sesiones ordinarias.

En el segundo puesto se ubicó un diputado de Unión por la Patria, el santiagueño José Gómez. Con 63 años, es apenas más joven que Cipolini y responde políticamente al gobernador Gerardo Zamora. A lo largo del período analizado, registró diez ausencias, lo que equivale al 71% de las sesiones.

El ranking de ausencias se completa con otros tres diputados que también acumularon faltas a las sesiones. Se trata de Manuel Aguirre, del bloque Democracia para Siempre, quien finalizó su mandato en diciembre y se ausentó en ocho oportunidades, una de ellas con licencia, y de dos integrantes de Innovación Federal: el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo.

Este fenómeno tiene lugar en un Congreso con agenda extremadamente cargada: debates sobre reformas estructurales, la aprobación del presupuesto nacional y tensiones derivadas de la renovación de bancas tras las elecciones de medio término de 2025. Aunque la actividad de las comisiones y las votaciones nominales no siempre reflejen la asistencia global, el dato de presente en las sesiones sirve como un termómetro de compromiso parlamentario.

