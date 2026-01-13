Utilizó sus ahorros de la infancia para crear un imperio millonario que marcó un hito en la comunicación + Seguir en









Fue clave para impulsar uno de los negocios más rentables de los últimos años, creando una empresa reconocida en todo el mundo.

Su ambición fue una herramienta clave para poder llevar adelante una de las empresas más reconocidas del mundo actual. Blackberry

En el mundo de los negocios, quienes hoy cuentan con fortunas de millones de dólares no siempre tuvieron la suerte de disponer de esa cantidad de dinero a temprana edad. Pero sí hicieron lo suficiente como para reunir ahorros que terminaron siendo el puntapié inicial de grandes imperios empresariales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mike Lazaridis aprovechó su juventud para juntar una suma que, en comparación con su patrimonio actual, parece una migaja. Sin embargo, fue esa inversión la que catapultó una historia de éxito y lo convirtió en una figura clave de un sector que supo explotar gracias a su visión y ambición.

Mike Lazaridis Reuters El dinero que ahorró fue clave para levantar una compañía que fue líder en su sector. Reuters Quién es Mike Lazaridis y cómo se convirtió en millonario Mike Lazaridis dio su primer paso clave en 1984, cuando fundó junto a Doug Fregin la empresa Research In Motion. Para iniciar el proyecto utilizó 15 mil dólares provenientes de ahorros personales acumulados desde muy joven, un capital limitado que fue destinado al desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas a la comunicación inalámbrica.

Durante sus primeros años, la compañía trabajó en proyectos de electrónica aplicada y redes de datos, hasta lograr contratos estratégicos que le permitieron enfocarse en la transmisión inalámbrica segura. En 1992, la incorporación de Jim Balsillie como socio aportó estructura comercial y acceso a nuevos mercados, lo que aceleró el crecimiento de la empresa y consolidó su perfil corporativo.

El punto de quiebre llegó en 1999 con el lanzamiento del BlackBerry 850, un dispositivo que permitió por primera vez acceder al correo electrónico en tiempo real desde cualquier lugar. Ese avance transformó la comunicación empresarial y convirtió a BlackBerry en una herramienta clave para ejecutivos, gobiernos y fuerzas de seguridad en todo el mundo.

A partir de ese producto, la empresa creció de manera sostenida durante más de una década. Llegó a superar los 50 millones de usuarios activos, expandió sus operaciones a decenas de países y alcanzó una capitalización cercana a los 85 mil millones de dólares. Fortuna de millones: cuál fue el patrimonio de Mike Lazaridis El patrimonio neto de Mike Lazaridis está estimado en 600 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se explica por su rol como cofundador de BlackBerry y el éxito que tuvo la compañía durante su auge, especialmente hacia 2008, cuando se consolidó como uno de los pioneros de los teléfonos inteligentes en la era de las telecomunicaciones. Además de su trayectoria empresarial, desarrolló una intensa actividad filantrópica vinculada a su principal interés: la investigación científica. En los años 2000 donó 100 millones de dólares a la Universidad de Waterloo, aporte que permitió la creación del Instituto Perimeter de Física Teórica.

Temas Millones