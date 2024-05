Morgan Stanley se entusiasma con la renta variable y anticipa lo que viene.

Para respaldar aún más sus proyecciones, Morgan Stanley ha ajustado al alza sus objetivos de precios para varios índices clave. El índice MSCI Europe y el TOPIX de Tokio han recibido una revisión al alza significativa, mientras que el MSCI Emerging Markets también ha sido objeto de un ajuste positivo.

mercados eeuu wall street freepik.es

Sin embargo, la atención se vuelve hacia el S&P 500, con un precio objetivo de 5.400 a 12 meses vista. La preferencia de Morgan Stanley se inclina hacia las acciones de gran capitalización y una combinación de valores de crecimiento y cíclicos de calidad.

A pesar de este optimismo generalizado, la firma hace hincapié en que las valoraciones parecen más atractivas fuera de los Estados Unidos. El índice MSCI All Country World ex US, por ejemplo, se encuentra en una posición ventajosa en comparación con el S&P 500, ofreciendo un descuento que no se veía desde hace años.

Así, Morgan Stanley deja en claro su perspectiva alcista, respaldada por datos y análisis detallados. Con un enfoque selectivo y una visión global, la firma muestra confianza en el potencial de las acciones en las regiones destacadas, haciendo hincapié en la diversificación como clave para maximizar oportunidades en el actual panorama económico y financiero.