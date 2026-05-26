Nueva York lanzó un ambicioso plan para construir y preservar 400.000 viviendas en una década + Agregar ámbito en









El alcalde Zohran Mamdani presentó un programa con fuerte inversión pública, cambios en la zonificación y participación privada para ampliar el acceso a hogares asequibles.

Zohran Mamdani lanzó un plan para construir y preservar 400.000 viviendas asequibles en 10 años en Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 ya existentes en los próximos 10 años, en un intento por enfrentar la crisis habitacional en una de las ciudades más caras del mundo.

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El programa, denominado "Block by block", incluye una fuerte inversión en la autoridad de vivienda social NYCHA, reformas de zonificación para habilitar nuevas construcciones, mayores protecciones para inquilinos y trabajadores, y la participación del sector privado en distintos desarrollos. En ese marco, el alcalde recordó que el presupuesto local contempla 22.000 millones de dólares, la mayor asignación en años para este tipo de políticas.

Uno de los ejes centrales del plan es la situación de NYCHA, que administra unas 177.000 viviendas sociales donde residen cerca de 500.000 personas y que, según el propio mandatario, "afrontan las consecuencias de décadas de desinversión federal". En ese sentido, se detalló que existen costos acumulados por 78.000 millones de dólares para reparaciones esenciales como calefacción, plomería y problemas de moho.

La iniciativa también apunta a que la entidad vuelva a tener un rol activo como desarrollador público. En palabras del alcalde, se busca "devolver a NYCHA a sus raíces como desarrollador público" y "darle un rol más activo en la creación de alojamientos adicionales para residentes actuales y otros neoyorquinos de bajos ingresos".

Los detalles del plan de Zohran Mamdani Entre los proyectos concretos, el plan contempla la reconversión de un hotel en desuso en Manhattan en 550 viviendas, así como la transformación de un complejo de oficinas en Brooklyn en 3.700 unidades, de las cuales una cuarta parte serán "asequibles". Además, mediante cambios en la zonificación, otro edificio en esa zona podría convertirse en 1.200 apartamentos, con una porción significativa destinada a sectores de menores ingresos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYCMayor/status/2059406264610763111&partner=&hide_thread=false Today we announced the most ambitious housing plan in our City's modern history: Block by Block.



We're building 200,000 new affordable homes. We're overhauling code enforcement. We're cracking down on bad landlords. We're creating tens of thousands of good-paying jobs. We're… pic.twitter.com/sea4liWEmg — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 26, 2026 Para impulsar la construcción, el gobierno local prevé utilizar herramientas "innovadoras", como un fondo orientado a incentivar al sector privado hacia desarrollos accesibles, además de simplificar trámites para desarrolladores vinculados a instituciones religiosas o liderados por mujeres y minorías raciales. Por último, el programa incluye la iniciativa "Our home", que busca facilitar la conversión de edificios de alquiler en cooperativas administradas por los propios residentes, con el objetivo de que inquilinos puedan acceder a la propiedad de al menos 300 viviendas entre 2027 y 2028.