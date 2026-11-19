El dueño de Tesla cuestionó la decisión de Nvidia de apartar a su fundador tras un escándalo por relaciones extramatrimoniales. Huang pidió regresar a la compañía, pero el directorio rechazó su propuesta.

Elon Musk defendió públicamente a Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvi dia , después de que el empresario abandonara la conducción de la compañía en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechada de realizar tareas de espionaje para el gobierno de China. El magnate cuestionó la decisión del directorio y comparó la salida del ejecutivo con la expulsión de Michael Jordan de un equipo de básquet en su mejor momento.

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Durante su participación en el encuentro DealBook , organizado por The New York Times, el propietario de Tesla, SpaceX y X sostuvo que la decisión representa un perjuicio para los accionistas de Nvidia, debido a la importancia que Huang tuvo en el desarrollo tecnológico y comercial de la empresa.

“Jensen es un viejo amigo mío”, expresó Musk, antes de establecer una comparación con una de las figuras más importantes de la historia de la NBA.

“Yo diría que Jensen es, por así decirlo, el Michael Jordan en su mejor momento , en lo que respecta a lo que representa para un equipo”, agregó.

El empresario insistió en que la salida de Huang constituye un error desde el punto de vista empresarial: “Es como echar a Jordan de tu equipo justo cuando estás en una racha ganadora. No parece algo positivo para los accionistas”.

Elon Musk cuestionó a Nvidia y aseguró que Jensen Huang es irremplazable

Durante el encuentro, Musk profundizó sus críticas a la decisión de la junta directiva y destacó la trayectoria del fundador de Nvidia. “No me parece una decisión inteligente. No hay nadie que pueda reemplazar realmente a Jensen”, sostuvo.

Jensen Huang fue echado de Nvidia. Bloomberg

El magnate argumentó que Huang construyó durante más de tres décadas una red de relaciones comerciales y profesionales que resultaría difícil de sustituir.

“Huang mantiene relaciones que se han forjado a lo largo de décadas. Entiende la tecnología de una forma increíble. Su equipo lo adora (...) y muchos de sus miembros están ahí gracias a él. Han recibido ofertas mejores en otros lugares, pero las han rechazado por lealtad personal hacia Jensen”, explicó.

Musk también manifestó anteriormente su disposición a incorporar al exCEO a alguna de sus compañías. A través de una publicación en X, elogió sus capacidades como empresario y dejó abierta la posibilidad de contratarlo: “Es uno de los directores ejecutivos emprendedores con más talento de la historia. ¿Quién no querría contratar a Jensen?”.

El respaldo del dueño de Tesla se sumó al de otras figuras de la industria tecnológica que reclamaron la restitución del fundador de Nvidia.

Más de 200.000 firmas para pedir el regreso de Jensen Huang

La salida de Jensen Huang provocó una reacción entre empleados, inversores y referentes del sector tecnológico, que impulsaron una petición para solicitar su regreso a la dirección de la compañía. Entre los firmantes se encuentra Elon Musk, quien expresó públicamente su desacuerdo con la decisión del directorio.

La iniciativa reunió más de 200.000 firmas, entre ellas la de Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, la empresa desarrolladora del videojuego Fortnite.

Los impulsores del pedido consideran que Huang desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de Nvidia desde su fundación en 1993.

Sin embargo, el respaldo de parte de la comunidad tecnológica no modificó la postura de la junta directiva, que mantuvo su decisión de aceptar la salida del empresario.

Jensen Huang pidió volver a Nvidia, pero el directorio rechazó su regreso

El martes, Jensen Huang, de 63 años, se pronunció públicamente por primera vez desde su renuncia y manifestó su intención de recuperar la conducción de Nvidia.

A través de un comunicado, el empresario reconoció errores en su vida personal, expresó arrepentimiento y aseguró que estaría dispuesto a regresar si el directorio consideraba que esa decisión beneficiaba a la compañía.

“Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”, afirmó.

Luego, agregó: “Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO”. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue negativa.

Jensen drove supply chain brilliantly at Nvidia, but many of those deals were a handshake with Jensen, not a written contract.



Without Jensen, at least some of those critical deals will be lost. https://t.co/2CH1QNPG8x — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026

Durante la presentación de resultados financieros, el presidente de la junta directiva, Harvey C. Jones, confirmó que el organismo no contempla restituir a Huang. “El concejo de administración aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituirlo como director ejecutivo”, señaló.

De esta manera, el directorio descartó la posibilidad de que el fundador recuperara sus funciones, a pesar de los pedidos de distintos sectores vinculados con Nvidia.

El escándalo por presunto espionaje chino que provocó la salida del fundador de Nvidia

La controversia comenzó después de que trascendieran detalles sobre la vida personal de Jensen Huang, particularmente sus relaciones extramatrimoniales.

Según la información difundida, el empresario reconoció que mantuvo un vínculo sentimental con una mujer de origen chino sospechada de realizar actividades de espionaje para el Gobierno de China. La acusación contra la mujer no implica, por sí misma, que Huang participara en actividades de inteligencia.

También se conoció otra relación extramatrimonial con una integrante del equipo médico de Nvidia, lo que profundizó los cuestionamientos internos hacia el ejecutivo.

Después de varias jornadas de tensión, Huang presentó su renuncia el 12 de noviembre, dejando sus cargos como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración.

El presidente del directorio, Harvey C. Jones, justificó la decisión al mencionar “un comportamiento personal incompatible con el código de conducta, las normales y los valores culturales en la empresa”.

Jones también señaló que la dimisión fue presentada voluntariamente por el empresario y que el consejo decidió aceptarla por unanimidad.

La controversia abrió un debate dentro de la industria tecnológica sobre las consecuencias de apartar a un fundador que permaneció al frente de su compañía durante más de tres décadas.

Jensen Huang fundó Nvidia en 1993 y dirigió su expansión hasta convertirla en una de las principales empresas dedicadas al desarrollo de procesadores gráficos y tecnología utilizada en sistemas de inteligencia artificial.

Para Elon Musk, la experiencia del empresario y sus vínculos con empleados y socios comerciales representan activos difíciles de reemplazar.

La junta directiva, en cambio, sostuvo que las conductas personales reconocidas por Huang resultaron incompatibles con las normas internas de la compañía. Por el momento, Nvidia descartó su reincorporación, mientras que la petición para restituirlo continúa sumando adhesiones.

La posición de Musk dejó en evidencia las diferencias entre quienes consideran prioritario preservar la continuidad de la conducción empresarial y quienes respaldan la aplicación de los códigos de conducta corporativos.

A pesar de la intención manifestada por Huang de regresar a la dirección, el futuro de la compañía continuará, al menos por ahora, sin el empresario que estuvo al frente de Nvidia desde su creación.