Nvidia ultima detalles para invertir u$s20.000 millones en OpenAI: qué se sabe de la operación

La empresa líder de Wall Street y la creadora de ChatGPT llevan varios meses negociando una posible inversión. Distintos pesos pesados tecnológicos mantienen el ojo sobre la empresa de Sam Altman, que evalúa una eventual salida a bolsa entre 2026 y 2027.

Nvidia se encuentra en la recta final para cerrar una inversión cercana a los u$s20.000 millones en OpenAI , en el marco de la última ronda de financiación de la compañía creadora de ChatGPT . El movimiento se inscribe en una ronda mucho más ambiciosa: OpenAI busca captar hasta u$s100.000 millones, lo que implicaría una valuación cercana a los u$s830.000 millones, según había informado Reuters la semana pasada. Con este objetivo en mente, la empresa liderada con Sam Altman también mantiene conversaciones con Microsoft y Amazon.

Las conversaciones entre Nvidia y OpenAI datan de varios meses atrás y no solo ganan relevancia por el desembolso de u$s20.000 millones, sino también por profundizar un acuerdo entre uno de las IA generativas líderes del mercado con la empresa dominante en la industria de los chips IA.

Por el momento, el acuerdo entre ambos gigantes tecnológicos no está formalmente cerrado, según consignó la agencia Reuters. En la misma línea, Bloomberg News señaló que las conversaciones se encuentran avanzadas y que ambas partes estarían cerca de sellar el entendimiento.

Ambas empresas continúan con sus negociaciones, a pesar de las tensiones alrededor del rendimiento de los chips.

La realidad es que la posible inversión llegaría luego de varias semanas de versiones cruzadas y tensas negociaciones. Días atrás, The Wall Street Journal había informado que un plan previo —presentado en septiembre— que contemplaba una inversión de u$s100.000 millones por parte de Nvidia, junto con el suministro de chips para centros de datos, había quedado en pausa tras objeciones del fabricante de semiconductores.

Luego, unos días atrás, el medio especializado The Information afirmó que la empresa líder en Wall Stret desembolsaría u$s30.000 millones.

Pese a ese traspié, las negociaciones continuaron y se espera que el acuerdo actual pueda concretarse en las próximas semanas, luego de varios meses de conversaciones.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, buscó despejar dudas sobre la relación entre ambas compañías. El sábado negó cualquier malestar con OpenAI y aseguró que la firma planea realizar una "enorme" inversión en la startup, posiblemente la más importante de su historia. Días después, en diálogo con CNBC, el líder de la compañía de chips agregó que Nvidia también analizaría participar tanto en futuras rondas de financiación como en una eventual salida a Bolsa de OpenAI.

Las tensiones, sin embargo, no desaparecieron del todo. Reuters informó el lunes que OpenAI no estaría plenamente conforme con algunos de los últimos chips de inteligencia artificial desarrollados por Nvidia y que, desde el año pasado, viene explorando alternativas tecnológicas, un factor que podría añadir complejidad a la relación comercial.

Tras esa publicación, el CEO de OpenAI, Sam Altman, salió a bajar el tono del conflicto y afirmó que Nvidia fabrica "los mejores chips de IA del mundo" y que la empresa espera seguir siendo "un cliente gigantesco durante mucho tiempo".

We love working with NVIDIA and they make the best AI chips in the world. We hope to be a gigantic customer for a very long time.

I don't get where all this insanity is coming from.



I don't get where all this insanity is coming from. — Sam Altman (@sama) February 2, 2026

Microsoft y Amazon también evalúan invertir en OpenAI

Entre otros potenciales socios de OpenAI aparecen Amazon, Microsot y el SoftBank Group Corp, que evalúan distintos esquemas de alianza estratégica con la startup de inteligencia artificial. El objetivo común es ganar posicionamiento en una industria cada vez más competitiva, donde el acceso preferencial a modelos y capacidades de IA se volvió un activo clave.

El año que comienza se perfila como especialmente activo para la compañía liderada por Sam Altman. Más allá de las rondas de capital en análisis, OpenAI evalúa una eventual salida a Bolsa entre 2026 y 2027, lo que podría convertirse en una de las mayores Ofertas Públicas Iniciales (IPO) de la historia reciente.

Microsoft, socio histórico de la empresa, también participaría de la operación, aunque con un aporte sensiblemente menor: las conversaciones apuntan a un desembolso inferior a los u$s10.000 millones.

openAI microsoft Microsoft, otro de los gigantes que planea desembarcar en OpenAI con fuertes inversiones. Redes

Amazon, por su parte, aparece como el potencial nuevo jugador de peso. La compañía propiedad de Jeff Bezos evalúa una inversión que superaría los u$s10.000 millones y que incluso podría ubicarse por encima de los u$s20.000 millones, de acuerdo con el mismo informe.

El posible ingreso de Amazon no se limitaría a un aporte de capital. Las negociaciones incluirían una ampliación del contrato de infraestructura en la nube que OpenAI mantiene con la empresa y un acuerdo comercial para la distribución de productos de la startup, como las suscripciones empresariales de ChatGPT.

Por último, dos semanas atrás, el SoftBank Group ya había anunciado estar en negociaciones para aportar hasta u$s30.000 millones adicionales a OpenAI, en otra señal del fuerte interés por la empresa.