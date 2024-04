Nvidia y otras acciones tech se perfilan como grandes apuestas de cara a la temporada de ganancias

Antes de la última temporada de resultados, el analista de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, aconsejó a los inversores que no se complicaran demasiado. Dice que el mismo consejo aplica esta vez, ya que otro período de resultados corporativos se avecina.

En ese contexto, las acciones de Nvidia subieron fuerte este lunes en el premarket con más de 1% y recupera algo del terreno que perdió la semana cuando cedió más de 2%. No obstante, cabe destacar que en los últimos seis meses el papel de la compañía trepa casi 100% (92,4%). Ya después de abierto el mercado las acciones ceden 0,5%.

En el contexto de no complicarse demasiado, Muse nombró las acciones de Nvidia Corp. (NVDA) como una de sus mejores ideas tácticas para esta temporada de resultados. "El impulso de la IA sigue siendo fuerte y debería impulsar otro sólido resultado y revisión al alza", escribió.

Nvidia y otras empresas por las que apostar

Nvidia recientemente presentó su nueva línea de chips Blackwell, y la compañía espera que contribuya más tarde este año. Pero mientras tanto, las acciones de Nvidia parecen ser "una clara elección principal", y Muse cree que los resultados "actuarán como un catalizador en el continuo avance". Tiene una calificación de sobrepeso y un precio objetivo de u$s1.200 en la acción, que ha subido un 78% hasta ahora este año.

A Muse también le gustan las acciones de Western Digital Corp. (WDC), que ya entregaron un preanuncio optimista. "No hay suministro en línea", escribió Muse, y eso beneficia la fijación de precios. "Al mismo tiempo, estamos viendo una disminución dramática de los inventarios de unidades de estado sólido empresariales, combinada con la recuperación del consumidor, que debería impulsar la demanda para superar ampliamente la oferta durante el resto de 2024, si no más, considerando los planes de gastos de capital muy bajos".

Califica las acciones de Western Digital como sobrepeso con un precio objetivo de u$s100.

semiconductores.jpg

Muse también está optimista sobre las acciones de la empresa europea de equipos para chips ASML Holding NV (ASML). "[E]spere que la gerencia destaque que 2025 continúa rastreando hacia el punto medio hasta el extremo superior de [su] modelo objetivo para 2025", escribió Muse, señalando que eso llama a €30 a €36 en ganancias por acción, mientras que las expectativas de consenso están en €28.30 y su propio modelo llama a €30.

"Suponiendo un alza a €33+ a un múltiplo de 35x (razonable, ya que los inversores están dispuestos a asignar 25x al frente más amplio), estamos elevando nuestro precio objetivo a €1,150 (desde €900)", escribió. Muse tiene una calificación de sobrepeso en la acción.

Finalmente, aplaudió las acciones de NXP Semiconductors NV (NXPI) y Qualcomm Inc. (QCOM). Espera que NXP muestre una mayor resistencia en su negocio automotriz, y en general, la compañía se ha establecido con un "objetivo muy alcanzable para la próxima guía". Sobre Qualcomm, le gusta el equilibrio riesgo-recompensa, ya que la compañía podría beneficiarse de las tendencias positivas relacionadas con el negocio de teléfonos móviles de Samsung Electronics Co. Ltd. Tiene una calificación de sobrepeso y un precio objetivo de u$s290 en las acciones de NXP, aunque solo califica las acciones de Qualcomm como neutrales, con un precio objetivo de $190.