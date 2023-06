Opciones para invertir tu aguinaldo

Letras y bonos CER: ajustan capital con el coeficiente CER que incorpora la inflación medida por el INDEC. Dada la alta demanda actual están rindiendo tasas negativas. Podríamos decir que esta tasa negativa es lo que están dispuestos a ceder los inversores con tal de estar cubiertos contra la inflación.

Tomemos como ejemplo el plazo fijo al 91% TNA (TEA 140%) y un bono que rinde -5%. Si la inflación fuera en el año del 150%, con el plazo fijo perdemos en términos reales. En cambio, con una letra o un bono indexado cobramos inflación + TIR (en este caso negativo), con lo cual estaremos 5% por debajo de la inflación anual. Debemos entender los bonos CER como un instrumento de cobertura en un escenario donde la inflación futura es incierta. Este -5% es el costo de esa cobertura.

Bonos duales: protegen contra la inflación y contra la devaluación del dólar oficial. Son los preferidos por inversores, pero rinden en terreno negativo. Ante la posibilidad de cambio de gobierno o de rumbo económico y estando la posibilidad de una corrección del tipo de cambio nominal, estos bonos constituyen una buena alternativa. Pagan inflación o devaluación, la tasa que sea más alta.

Fondos comunes de inversión inflation linked: Preferimos estos sobre los bonos ya que los fondos son administrados por profesionales que buscan el mejor rendimiento, haciendo que el inversor se olvide del manejo activo de la cartera.

Además, al invertir en varios activos se diversifica el riesgo. Son líquidos, de manera que el inversor dispone del dinero en 48 horas. Como desventaja podemos mencionar que el rendimiento no se conoce de antemano ya que depende de los valores de salida (y claro! Porque no sabemos cuál será la inflación futura.).

Fondos comunes de inversión dólar linked: también pueden ser una alternativa a comprar el bono directamente, aprovechando la diversificación de riesgos. Tampoco conocemos el resultado final de antemano.

Inversiones en dólares

Para plazos mayores recomendamos posicionarse en dólares, ya sea mediante dólar MEP u Obligaciones Negociables.

Dólar MEP (o CCL): consiste en comprar dólares mediante la operatoria de bonos (se compran bonos con pesos, se espera el parking y se los vende en dólares). El inversor puede, de un día para el otro, hacerse de dólares MEP. Es la alternativa más segura, aunque no genera intereses.

Obligaciones Negociables: son bonos de empresas que salen a bolsa en busca de financiamiento, a cambio ofrecen un interés, lo que se llama cupón. Esta tasa de interés suele estar entre 6 y 10%, pagadera trimestral o semestralmente, dependiendo de la ON. Actualmente, existe gran oferta de ONs de varios sectores, para cada tipo de riesgo, desde sector alimenticio, hasta petrolero. Preferimos sectores cuyos ingresos estén dolarizados para que una eventual devaluación no afecte el flujo operativo y no se vea comprometido el pago de compromisos por parte de la empresa. El riesgo, en teoría, es el default por parte del emisor, por eso elegimos empresas líderes. Pero también hay un riesgo implícito: que se acentúe el cepo y el BCRA no les de acceso al MULC a estas empresas para que puedan comprar dólares a ser pagados a inversores. Hoy la restricción está: el BCRA sólo les da el 40% de los vencimientos y obliga a refinanciar el resto. Hoy no es un problema para las empresas. De cara a un cambio de gobierno, este riesgo se disipa.

Inversiones de riesgo moderado

Y para inversores con perfil de riesgo de moderado a agresivo tenemos:

Cedears: son certificados de depósito de empresas extranjeras. Mediante Cedears podemos comprar empresas lideres a nivel mundial, como Cocacola, Apple, Tesla, etc. La tenencia de Cedears da derecho a cobrar dividendos. Se pueden comprar con pesos o con dólares. El precio del Cedear depende del precio de la acción en el exterior, el ratio de conversión (ya determinado por el mercado) y el tipo de cambio (CCL), por lo que invirtiendo en estos instrumentos el inversor está dolarizado.

Acciones locales: la bolsa argentina está barata, en dólares cotiza en torno a los usd 700, muy por debajo del máximo de 2017 de usd 1.700. Muchos se animan a comprar acciones apostando a un cambio de gobierno. Los FCI de acciones

Bonos soberanos en dólares: cotizan en paridades del 22-25% (o TIR del 55% los cortos) debido a que tienen implícito un posible default. Imaginando que con cambio de mandato esas TIRs se fueran a 45%, la suba en dólares del tramo corto sería mayor al 22%, ni hablar si una recuperación de los valores los lleva a TIRs de 35% (la ganancia sería de casi 50%. Quien opere estos instrumentos debe tener paciencia.

Por último, para el manejo de liquidez recomendamos cauciones a 1 y 7 días al 82% TNA o FCI Money market que rinden aproximadamente 80% y cuentan con la ventaja de liquidez inmediata.

Asesora financiera