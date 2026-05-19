Guía definitiva del Aguinaldo 2026 de ANSES: cómo calcular el SAC paso a paso y fechas límite de cobro

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas y en junio llega la primera. Cónocé cuándo debe acreditarse.

Históricamente los pagos comienzan durante la segunda semana del mes y se extienden hasta los últimos días hábiles de junio.

El Sueldo Anual Complementario, conocido popularmente como aguinaldo , es un derecho laboral contemplado por la Ley 23.041 y representa un ingreso extra que se abona dos veces al año.

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En Argentina, el pago se divide en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada semestre.

El SAC (Sueldo Anual Complementario) en ANSES es el aguinaldo o sueldo extra que la Administración Nacional de la Seguridad Social paga a jubilados y pensionados. Se abona en dos cuotas anuales.

El primer medio aguinaldo corresponde al período enero-junio y debe pagarse antes del 30 de junio. La segunda cuota se liquida en diciembre y contempla el semestre julio-diciembre. Además de trabajadores registrados del sector privado, también perciben aguinaldo:

Quedan excluidos quienes trabajan de manera informal y los monotributistas, salvo que además tengan empleo registrado bajo relación de dependencia.

El aguinaldo suele transformarse en uno de los ingresos más importantes del año para millones de personas porque permite afrontar gastos extraordinarios, cancelar deudas o reforzar el consumo antes del segundo semestre.

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¿Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026 de forma manual?

El cálculo del aguinaldo es sencillo: se toma el sueldo mensual más alto percibido durante el semestre y se divide por dos. Por ejemplo, si el salario más alto entre enero y junio fue de $1.000.000, el medio aguinaldo será de $500.000. Para realizar correctamente el cálculo deben considerarse conceptos remunerativos, como:

salario básico

horas extras

comisiones

adicionales remunerativos

bonos incorporados al sueldo

No se incluyen pagos no remunerativos ni asignaciones familiares.

En el caso de jubilados y pensionados de ANSES, el cálculo se realiza automáticamente sobre el haber mensual correspondiente. El organismo deposita el medio aguinaldo junto con el calendario habitual de pagos. También hay trabajadores que perciben aumentos salariales dentro del semestre. En esos casos, el aguinaldo siempre se calcula sobre el sueldo más alto efectivamente cobrado, incluso si fue percibido durante el último mes del período.

aguinaldojpg.jpg Aguinaldo.

Calculadora de aguinaldo proporcional: ¿qué pasa si trabajé menos de seis meses?

Cuando una persona no trabajó todo el semestre, el aguinaldo se paga de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Esto ocurre, por ejemplo, en casos de:

ingreso reciente a un empleo

renuncias

despidos

contratos iniciados durante el semestre

La fórmula proporcional consiste en:

tomar el mejor sueldo del período

dividirlo por 12

multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados

Por ejemplo, si el mejor salario fue de $900.000 y la persona trabajó tres meses, el cálculo sería: $900.000 / 12 x 3 = $225.000. Ese monto corresponde al aguinaldo proporcional.

En los casos de despido o finalización laboral, el SAC proporcional debe incluirse dentro de la liquidación final junto con vacaciones no gozadas y otros conceptos pendientes. Para jubilados y pensionados no existe proporcionalidad semestral porque el beneficio se liquida automáticamente sobre los haberes cobrados por ANSES.

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Calendario oficial: ¿cuándo se cobra el medio aguinaldo de mitad de año?

La legislación argentina establece que la primera cuota del aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio. Sin embargo, las empresas cuentan con un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para completar la acreditación. Eso significa que muchas personas pueden recibir el depósito durante los primeros días de julio.

En el caso de ANSES, jubilados y pensionados suelen cobrar el medio aguinaldo junto con el haber mensual correspondiente a junio, respetando el calendario oficial según terminación de DNI. El cronograma definitivo todavía no fue publicado completamente por el organismo.

El medio aguinaldo de junio suele representar uno de los momentos de mayor circulación de dinero dentro de la economía argentina. Comercios, bancos y billeteras virtuales incluso preparan promociones especiales pensando en ese ingreso adicional que reciben millones de trabajadores y jubilados.

Más allá del monto final, conocer cómo se calcula el SAC permite detectar posibles errores en la liquidación y entender exactamente qué conceptos deben incluirse dentro del pago.