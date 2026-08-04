Boca: detuvieron al suegro de Carlos Palacios por narcotráfico en Chile

La Fiscalía deberá determinar si el futbolista tuvo conocimiento o alguna participación en los movimientos investigados.

Sebastián Soto Guerra , suegro de Carlos Palacios y señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal “Los Pájaros de La Legua” , fue detenido en Santiago de Chile con aproximadamente 70 kilos de cocaína incautados en dos domicilios de La Florida .

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El procedimiento formó parte de una investigación sobre una banda dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de drogas en distintos sectores de la capital chilena. Además, se confirmo que Guerra se desplazaba en un automóvil registrado a nombre del jugador de Boca, mientras transcurria un operativo realizado por la Brigada Antinarcóticos y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Durante las diligencias, las autoridades secuestraron sustancias ilícitas, armas, dinero en efectivo y el vehículo perteneciente al futbolista, que era utilizado por su suegro para transportar droga.

Asimismo, los investigadores allanaron una vivienda vinculada al entorno familiar de Palacios, donde también encontraron drogas y dos armas de fuego. La Fiscalía analiza ahora por qué los bienes relacionados con el atacante quedaron a disposición del acusado.

Soto Guerra , de 33 años , era uno de los principales objetivos de la investigación y fue señalado como un integrante relevante de “Los Pájaros”, una organización con presencia en el sector de La Legua.

La aparición del automóvil de Palacios y de una propiedad relacionada con su círculo cercano llevó a los investigadores a profundizar el análisis patrimonial y financiero para determinar si el futbolista conocía el uso que se hacía de esos bienes.

Por el momento, Palacios no fue detenido, imputado ni formalizado, y tampoco existe evidencia pública que lo vincule directamente con las drogas incautadas o con las actividades de la organización.

Las autoridades buscarán establecer cómo llegó el automóvil a manos de Soto Guerra y si el jugador tenía conocimiento de los movimientos realizados por su suegro.

Palacios permanece en la Argentina junto al plantel de Boca y hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre el procedimiento desarrollado en Chile.