Shein prepara su debut en la bolsa de Hong Kong y aspira a una valoración de u$s40.000 millones + Agregar ámbito en









La empresa ya empezó las rondas previas con inversores, a la espera de salir a cotizar a mediados de este mes. La estimación económica del debut bursátil continúa siendo provisional.

Shein busca valoración: La empresa aspira a una OPI en Hong Kong por u$s30.000 a u$s40.000 millones. MB

La empresa Shein aspira a alcanzar una valoración de entre u$s30.000 y u$s40.000 millones en una oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong, donde la empresa de moda rápida por internet tiene previsto lanzarse a bolsa este mes de agosto.

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Shein comenzó desde la semana pasada la típica ronda preliminar de reuniones con inversores previas a la salida a bolsa. La operación podría ponerse en marcha entre mediados y finales de este mes, según las fuentes de la agencia Reuters.

El detalle El objetivo de valoración de la oferta pública inicial, de entre u$s30.000 y u$s40.000 millones, del que no se había informado anteriormente, supondría una fuerte rebaja respecto a la valoración de u$s98.200 millones de 2022 y a la de u$s64.000 millones alcanzada en rondas de financiación privada en 2023 y abril de 2024, lo que muestra los crecientes desafíos a los que se enfrenta la firma.

Según las fuentes del mercado, tanto la estimación económica del debut bursátil como las fechas previstas de lanzamiento continúan siendo provisionales, pudiendo sufrir modificaciones en función del balance obtenido durante los encuentros con los inversores. Por su parte, cabe precisar que Shein mantiene bajo reserva la envergadura de la operación, el valor inicial de las acciones y el cronograma para su cotización en el mercado.

Desafíos económicos: La valoración esperada es menor a las previas, afectadas por déficit y ajuste fiscal. Shein De acuerdo con el borrador de la presentación bursátil difundido el mes pasado, Shein reportó un déficit trimestral de u$s99 millones. Este resultado negativo fue impulsado por la desaceleración del consumo tras la eliminación del beneficio impositivo a los envíos menores por parte de Estados Unidos, sumado a un importante ajuste contable por única vez.

Cabe subrayar que Shein obtuvo el 10 de julio la autorización de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China para su salida a bolsa en Hong Kong, allanando de esta manera el camino para su cotización tras varios intentos fallidos en Nueva York y Londres.