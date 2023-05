Para ahorristas: cuánto paga el plazo fijo de la Bolsa y a qué tipo de fondos le gana

Diego Martínez Burzaco, jefe de Research de Inviu, explicó a Ámbito: "Se pueden instrumentar desde un día hasta 120 días es decir que no es el mínimo de 30 días de un plazo fijo. La segunda gran diferencia es que es una operación que está garantizada por BYMA que quiere decir que si al finalizar la colocación quien debe entregar los fondos no los entrega, BYMA responde con garantías, por lo que está completamente asegurada la operación. Por último, las tasas van variando, no como un plazo fijo, y dependen de la oferta y la demanda de ese día".