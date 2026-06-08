Plazo fijo por el piso: cuánto rinde invertir $900.000

Las tasas siguen en niveles bajos durante junio y los rendimientos mensuales siguen lejos de los registrados meses atrás.

Con las tasas actuales del Banco Nación, un depósito a 30 días genera ingresos diferentes según se constituya online o en sucursal.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los ahorristas , principalmente por su simplicidad y previsibilidad. Durante junio los rendimientos se mantienen en niveles considerablemente más bajos que los observados durante períodos anteriores.

La reducción de las tasas de interés durante los últimos meses impactó directamente en la rentabilidad de los depósitos tradicionales. En consecuencia, quienes buscan preservar el valor de sus ahorros deben analizar con atención cuánto dinero pueden obtener antes de elegir esta alternativa.

Actualmente, el Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según el canal utilizado para constituir la inversión. Las colocaciones realizadas mediante home banking cuentan con una tasa superior a la disponible en las sucursales físicas.

La situación cambia para quienes realizan la operación a través de los canales digitales de la entidad .

en ese caso, el Banco Nación ofrece una TNA de 19,00%, superior a la disponible en las sucursales. Con esa tasa, una colocación de $900.000 durante 30 días produce una ganancia de $14.054,79. Al vencimiento, el monto total acreditado asciende a $914.054,79

La diferencia entre ambas modalidades supera los $2.500 para una misma inversión y un mismo plazo. Aunque los rendimientos digitales son más atractivos, ambos resultados muestran el escenario actual de tasas bajas que atraviesa el sistema financiero argentino.

La distancia respecto de los niveles observados durante 2023 y parte de 2024 es significativa, cuando los depósitos ofrecían ganancias mensuales considerablemente más elevadas debido al contexto inflacionario y monetario de aquel momento.

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¿Qué tengo que saber antes de elegir el plazo fijo?

El plazo fijo tradicional presenta una serie de características que lo diferencian de otras alternativas de inversión disponibles en el mercado. La principal ventaja es la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye el depósito, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento. No existen fluctuaciones diarias ni riesgos asociados a movimientos del mercado, como sucede con acciones, bonos o fondos de inversión.

Además, los depósitos realizados dentro de los límites establecidos por la normativa cuentan con la cobertura del sistema de garantía de depósitos, lo que brinda un nivel adicional de seguridad.

Otro punto importante es la inmovilización del dinero. Durante los 30 días de vigencia del depósito, el capital no puede retirarse, ni utilizarse para otros fines. Por ese motivo, se trata de una herramienta adecuada únicamente para fondos que no serán necesarios en el corto plazo.

Otra cuestión es la relación entre la tasa obtenida y la inflación. Aunque el plazo fijo garantiza una rentabilidad determinada, la verdadera ganancia depende de la evolución de los precios durante el período de inversión. Si la inflación supera el rendimiento obtenido, el poder adquisitivo del dinero puede verse afectado, a pesar de que el capital haya generado intereses.

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También es relevante analizar la diferencia entre las tasas ofrecidas por distintas entidades financieras. Desde la desregulación del sistema de tasas mínimas, cada banco tiene libertad para definir sus rendimientos. Esto genera diferencias importantes entre instituciones y obliga a comparar alternativas antes de realizar una colocación.

Muchos ahorristas optan por renovar automáticamente sus depósitos al vencimiento para aprovechar el efecto de capitalización de intereses. Aunque cada inversión continúa siendo a 30 días, la reinversión mensual permite incrementar progresivamente el capital sobre el cual se calculan los rendimientos futuros. Esta estrategia es útil para quienes buscan construir un ahorro de mediano plazo sin asumir riesgos elevados.