Petróleo: el barril se encamina a cerrar la semana con su mayor pérdida desde junio







El Brent se encamina a un declive del 3,9% en la semana, por un 4,5% del WTI, debido a unas perspectivas económicas afectadas por los aranceles.

Los precios del petróleo subían el viernes, pero se encaminan a cerrar la semana con sus pérdidas.

Los precios del petróleo subían el viernes, pero se encaminan a cerrar la semana con sus pérdidas más pronunciadas desde fines de junio, debido a unas perspectivas económicas afectadas por los aranceles y una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los futuros del Brent ganaban 52 centavos, o un 0,8%, a u$s66,95 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraban 43 centavos, o un 0,7%, a u$s64,31. El Brent se encamina a un declive del 3,9% en la semana, por un 4,5% del WTI.

onu.jpg Trump y Putin durante la cumbre en Helsinki, en julio de 2018. Noticias Argentinas Aranceles y la disputa de Trump con el petróleo ruso Los analistas de ANZ Bank señalaron en un artículo que el aumento de los aranceles de Estados Unidos a una serie de socios comerciales entró en vigor el jueves, elevando la preocupación sobre la actividad económica y la demanda de crudo.

Los últimos aranceles llegan en un contexto de un mercado laboral estadounidense más débil de lo esperado y el anuncio del jueves por parte del Kremlin de que Putin y Trump se reunirán en los próximos días, mientras aumentan las tensiones comerciales entre Washington y los clientes petroleros de Rusia.

Trump amenazó esta semana con incrementar los gravámenes a India si sigue comprando crudo ruso, lo que el mercado consideró una mayor presión sobre Moscú para que llegue a un acuerdo con Washington, dijo la analista independiente Tina Teng.

Trump también dijo que China, el mayor comprador de crudo ruso, podría verse afectada con aranceles similares a los aplicados a las importaciones indias. La posible reunión aumenta las expectativas de un final diplomático a la guerra en Ucrania, lo que podría conducir a un alivio de las sanciones a Rusia.

Temas Petróleo