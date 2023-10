Plazo fijo: el mercado anticipa qué hará BCRA con las tasas en noviembre

El mercado analiza variables y define si suben las tasas o no.

Para Sebastián Menescaldi , economista y director de EcoGo , “ es probable que haya bajado la inflación en octubre ”, pero advierte que, luego de que se conozca el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) viene el balotaje y no descarta que la demanda de dinero sea inestable como consecuencia de eso, lo que advierte que es probable que impacte en precios.

Ese día, el directorio del Banco Central (BCRA) decidió aumentar fuerte la tasa de interés (de referencia) del plazo fijo y las Letras de Liquidez (Leliq) al 133% (que equivale a un rendimiento efectivo anual, la TEA, del 253%), desde el 118% anual previo, luego de que el INDEC difundiera la inflación de septiembre, que marcó un 12,7% (que superó levemente al 12,4% de agosto).

Plazo fijo: ¿subirá la tasa el BCRA?

Así, anticipa que no espera que esta vez tampoco espera novedades antes que se conozca el dato del IPC de octubre. Pero aclara que es probable que no vuelva a subirla en noviembre. Y es que menciona que el Tesoro, en sus índices de alta frecuencia, marca que la inflación se está desacelerando. “Claro que después habrá que ver bien cuál es el dato final. Pero, por lo menos para la primera quincena del mes, no veo cambios en la tasa”, prevé.

Considera que lo más probable es que no la modifique en todo el mes si el dato de inflación no lo amerita. Lo mismo espera la analista Elena Alonso, quien espera que, “hasta después de las elecciones, no habrá novedades en política cambiaria ni en las tasas por parte del BCRA” a menos que haya un movimiento muy abrupto del mercado, sobre todo en los dólares.

Y es que, tal como menciona el economista de la consultora Anker Martín Vauthier, “hasta ahora, el BCRA vino subiendo la tasa cada vez que lo necesitó para frenar la presión en los tipos de cambio financieros”, no por la inflación.}

Los dólares financieros: variable clave

Opina que, “hoy, la tasa no tiene ninguna posibilidad de frenar la inflación o de moderar las expectativas de precios”. De hecho, según su visión, subirla deteriora el balance del BCRA e incrementa el costo de los pasivos, lo que es perjudicial en materia inflacionaria a futuro.

En ese contexto, señala que, por el momento, desde Anker “no vemos nuevas subas de tasas, aunque, no descartamos que, si hay una mayor presión en los dólares financieros, podría avanzar en ese sentido”.

Así, seguramente, habrá que tener en cuenta lo que pase con la dinámica de los dólares financieros para ver qué pasará con la tasa del plazo fijo, ya que apunta que “la dinámica de tasas mira mucho más eso que la inflación”.

El balotaje: momento bisagra para la política monetaria

Pero las cosas podrían dar un giro después del 19 de noviembre, según Ferrari, quien anticipa que, “luego del balotaje, cambiará el escenario y se tomarán medidas pensando en un proceso más prolongado y no en microcoyunturas permanentes”.

Todo parece indicar que lo que disponga el BCRA en matera de tasas va a depender mucho del dato de inflación de octubre, que se conocerá a mediados del mes que viene, aunque también será clave lo que pase con los dólares paralelos para definir la jugada.

De darse un escenario en el que la inflación no supere (o al menos no lo haga en un gran margen) el IPC del décimo mes del año y en el que no se dé una corrida cambiaria preelectoral que requiera medidas urgentes, el ajuste de tasas del plazo fijo recién podría llegar luego del resultado de las elecciones. Pero eso se verá recién después del 19 de noviembre.