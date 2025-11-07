Por qué Amazon podría duplicar su valor, según uno de los analistas más escuchados de Wall Street

El repunte de las acciones de Amazon fue interpretado como una validación de la estrategia hacia la IA y la expansión de infraestructura en la nube.

Amazon registró un salto de u$s300.000 millones en su capitalización bursátil luego de publicar unos resultados trimestrales que superaron ampliamente las expectativas del mercado. Y según los analistas de Wall Street, el gigante del comercio electrónico y la tecnología en la nube podría continuar creciendo fuertemente .

Gran parte del impulso de Amazon provino del negocio de servicios en la nube, Amazon Web Services (AWS) , cuya tasa de crecimiento interanual alcanzó aproximadamente el 20%, el ritmo más alto observado en casi tres años.

Este repunte bursátil fue interpretado como una validación de la estrategia de Amazon hacia la inteligencia artificial (IA) y la expansión de infraestructura en la nube.

Vale recordar que AWS se convirtió en el motor clave del grupo , mientras que la unidad de comercio electrónico, aunque enfrenta cierta desaceleración en algunos mercados geográficos, quedó eclipsada por el dinamismo de la nube y los servicios de mayor margen.

Al mismo tiempo, Amazon señaló que su inversión de capital para 2025 ascenderá a cerca de u$s125.000 millones , frente a aproximadamente u$s83.000 millones el año anterior, lo que evidencia una aceleración sustancial en su compromiso con capacidad de cómputo e infraestructuras asociadas a la IA.

En este contexto, Mark Mahaney, analista en Evercore ISI, afirmó que hubo un "desbloqueo de AWS". Con esta frase, Mahaney señala que el mercado cambió su percepción: lo que antes era una nube de incertidumbre sobre el crecimiento de AWS ahora se transforma en una narrativa optimista sobre su capacidad de liderar en IA e infraestructura en la nube.

El negocio más prometedor

De hecho, según el experto, el negocio de AWS muestra la mayor aceleración desde hace varios trimestres, lo cual, combinado con el aumento de gasto de capital de Amazon y su posicionamiento en IA, generó una oleada de confianza entre los inversionistas, motivo por el cual Amazon podría duplicar su valor.

Actualmente, con una relación precio-beneficio proyectada de 27 veces, Amazon todavía cotiza con un descuento significativo respecto a su promedio de la última década, que se sitúa en 47 veces. Para Mahaney, las acciones podrían crecer más de un 100% desde el nivel actual si este múltiplo de ganancias regresa a los niveles de hace unos años.

"Dado que las probabilidades de que AWS se haya recuperado y se haya convertido en un segmento de crecimiento de ingresos sostenible superior al 20% aumentan considerablemente, la oportunidad bursátil que se presenta es para una revalorización sustancial de Amazon", concluyó el especialista de Wall Street.