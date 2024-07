Presión sobre el dólar: balanza de servicios fue deficitaria en mayo por u$s388 millones

El BCRA destaca que los ingresos brutos por viajes y pasajes totalizaron u$s181 millones en mayo, lo que implica un aumento del 21% interanual.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s1.180 millones explicada por pagos netos de intereses por u$s1.170 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por 10 millones de dólares.

En cuanto a las cancelaciones brutas de intereses por parte del Gobierno y el BCRA totalizaron pagos por u$s1.072 millones, de los cuales u$s796 millones correspondieron a pagos de intereses al FMI (602 millones de DEG), u$s200 millones a organismos internacionales (excluyendo al FMI) y u$s75 millones a otros pagos de intereses del gobierno, mientras que el sector privado efectuó giros brutos por u$s129 millones. Mientras que las operaciones por ingreso secundario representaron un ingreso neto de u$s21millones.

Vale señalar que la cuenta corriente del Balance Cambiario registró un superávit de u$s1.161 millones, explicado por ingresos netos en las cuentas de Bienes por u$s2.708 millones más otros u$s21 millones de las cuentas de Ingreso Secundarios. Este superávit se redujo precisamente por el déficit de las cuentas de Servicios (u$s388 millones) y por las de Ingreso Primario (u$s1.180 millones).

El panorama que dejan los ingresos y egresos brutos de servicios en lo que va del año muestra que la mejora en la cuenta servicios es resultado de la caída en los egresos brutos, especialmente en fletes y seguros, parcialmente compensada por la reducción observada en los ingresos.

En el comportamiento del sector externo, y en particular del sector servicios vale recordar que hasta un 20% de las exportaciones de servicios pueden ser ingresadas al país a través del mercado de valores en el marco del mencionado “Programa de Incremento Exportador” (PIE), o sea, al dólar financiero (CCL). “Esta porción de los ingresos no figura en las estadísticas publicadas del mercado de cambios y balance cambiario por no efectuarse registro alguno, a excepción de aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores (los cuales son registrados como operaciones de canje, sin efecto neto en el mercado de cambios)".

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que a partir de mayo, se habilitó la participación a la suscripción del título BOPREAL a personas jurídicas que quisieran distribuir utilidades y/o dividendos a accionistas no residentes, siendo suscriptos 1.682 millones de dólares a través de este mecanismo.