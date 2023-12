Qué pasa con el swap con China y cómo podría definirse ese frente en la gestión de Javier Milei

El Gobierno afirma que no hay novedades respecto del swap, pero algunos indicios indican que podría estar en espera la activación de yuanes de libre disponibilidad. ¿Qué pasa con este acuerdo entre ambos países?

"No tengo ninguna novedad para dar al respecto ", dijo este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa , al ser consultado por el estado del swap que Argentina había acordado con China en la gestión anterior. La pregunta surgió porque, en los últimos días, se corrieron varios rumores respecto del futuro de ese mecanismo de pago de importaciones que sirvió para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) .

Según trascendió recientemente, fuentes del país oriental habían informado que estaba en una especie de "stand by" porque el gobierno de Xi Jin Ping había decidido no mantener la ampliación del tramo de libre disponibilidad acordado con nuestro país. Tanto en Economía como en el BCRA, informaron a Ámbito en repetidas ocasiones que "no tienen novedades al respecto".