Reacción tras anuncios: bonos en dólares se desploman y el riesgo país supera los 2.400 puntos

Pese que aún no está el decreto publicado, el mercado reacciona negativamente a las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para contener la brecha cambiaria, en medio de temores de escasez de divisas por una merma en las exportaciones agrícolas tras un feroz sequía.

"El impacto sobre los dólares bursátiles no es muy claro. El Gobierno no va a usar esos bonos para bajar el tipo de cambio porque los (títulos) 'Globales' se deslistarán, y los 'Bonares' se van a licitar a privados. Tal vez si no logra colocar todos los 'Bonares' en la licitación, intente venderlos contra pesos, haciendo que baje el tipo de cambio -si el precio en dólares se mantiene-", dijo Adcap Wise Capital.