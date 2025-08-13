Zelenski viaja a Berlín para una reunión clave con Donald Trump y líderes europeos antes de la cumbre con Putin







El presidente ucraniano participará en un encuentro virtual con mandatarios internacionales para coordinar posiciones sobre la guerra en Ucrania.

Zelenski se reunirá virtualmente con Trump y líderes europeos para coordinar posiciones antes de la cumbre con Putin.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará este miércoles a Berlín para participar en reuniones con líderes europeos y, luego, en una videoconferencia con Donald Trump. El objetivo es coordinar posiciones antes de la cumbre del viernes en Alaska entre el presidente estadounidense y Vladimir Putin, sobre el conflicto en Ucrania.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El viaje de Zelenski, se enmarca en el encuentro promovido por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos impulsaron esta cita para reunir a Trump con representantes de la denominada coalición de voluntarios, creada para brindar apoyo militar a Kiev.

descarga (36) El presidente ucraniano viaja a Alemania para encuentros estratégicos y videoconferencia con Estados Unidos. AFP Agenda de la jornada La primera reunión de este miércoles está prevista para las 14:00, cuando Zelenski se reunirá con sus socios europeos. Una hora más tarde comenzará la videoconferencia con Trump, quien mantendrá el viernes su encuentro con Putin.

Además de Macron y Merz, participarán los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

maximo ataque de drones rusos en ucrania Zelenski busca alinear estrategias internacionales en vísperas de la reunión entre Trump y Putin. @ZelenskyyUa La parte europea aspira a tener un rol central en cualquier acuerdo futuro sobre el conflicto, reclamando que se prioricen los intereses de Ucrania. Esto ocurre después de que Trump sugiriera públicamente un posible canje de territorios con Rusia, una opción que Zelenski rechaza por completo.

El mandatario ucraniano quiere sumar apoyos para evitar que Kiev quede fuera de las decisiones. En un mensaje en redes sociales, remarcó que trabaja por una “paz justa” y volvió a reclamar medidas de “presión” contra Moscú. “Actualmente, no hay ninguna señal de que los rusos se estén preparando para acabar con la guerra”, advirtió. Zelenski recordó que, en pocos días, mantuvo conversaciones con más de treinta países aliados para reforzar la unidad internacional frente a Rusia. Con la reunión de Berlín y la cita con Trump, el presidente ucraniano busca llegar con una posición sólida y consensuada a la cumbre de Alaska, un evento que podría marcar un nuevo capítulo en la guerra.