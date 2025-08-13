Bitcoin se estabiliza en los u$s120.000 y Ethereum se acerca a su máxima cotización histórica







El interés institucional cada vez mayor y las expectativas de recortes de tasas en EEUU motorizan el apetito por las inversiones en criptomonedas.

El valor de Ethereum es el más alto desde 2021. Shutterstock

Las criptomonedas comienzan la jornada de este miércoles con subas generalizadas, producto de las expectativas de baja de tasas en EEUU y, como consecuencia, el renovado interés por activos de riesgo. De esta manera, el mercado cripto acumula una suba total de 3% en las últimas 24 horas, según Coingecko.

Desagregado por activos, la más importante de todas, Bitcoin, sube 1,1%, hasta los u$s120.556, de acuerdo a Binance. Por su parte, Ethereum (ETH), la principal altcoin del mercado, salta un 6,6% a u$s4.713 y en la semana muestra un crecimiento de 30%.

Mientras, el resto de las altcoins acompaña esa tendencia: Solana sube 13,9%; Cardano, 11%; Dogecoin, 9%; BNB, 5,1%; TRON, 3,3% y XRP, 2,7%.

Embed La racha alcista de Ethereum ETH está a las puertas de superar su máximo histórico de u$s4.891, alcanzado en noviembre de 2021. Su buen rendimiento se explica, en parte, por la fiebre institucional y corporativa que hay por el activo, que actualmente posee 3,5 millones monedas de Ethereum, según Strategic ETH Reserve.

Por su parte, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum en Estados Unidos están mostrando un gran rendimiento. Desde su salida al mercado, en julio de 2024, los ETF de ETH acumulan entradas netas por más de u$s11.000 millones.

