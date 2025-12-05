La foto de Franco Colapinto alejado del resto de los pilotos que generó polémica + Seguir en









El piloto argentino aparece en una punta de la mesa, a distancia de sus colegas más cercanos, en foto de la cena de fin de año de la Fórmula 1.

Como ya es tradición, los pilotos titulares de los equipos de Fórmula 1 se reunieron, para tener su clásica cena de fin de temporada. En la foto se ve al argentino Franco Colapinto, de Alpine, a un costado de la misma, cerca de la punta de la mesa y alejado del resto de sus colegas. Esto generó repercusiones negativas en las redes sociales.

Los únicos ausentes fueron los corredores de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, y el alemán Nico Hulkenberg, piloto de Sauber.

En un ambiente muy relajado, en el día previo al comienzo del fin de semana, en el que se definirá al próximo campeón de la Formula 1, los pilotos concurrieron a su habitual cena de fin de temporada.

La foto se destacó por cierta distancia entre todo el grupo y Colapinto, que quedó en el costado derecho de la misma, aunque el argentino se ve sonriente e inclinando el cuerpo hacia los demás.

Hubo dos pilotos que actuaron como separadores: George Russell, de Mercedes, y Gabriel Bortoleto, de Sauber, quienes quedaron ubicados entre los que se disputan el campeonato, los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y el corredor de Red Bull, Max Verstappen.

La reunión se dio en la previa de la conclusión de la temporada 2025 de Fórmula 1, cuya última fecha se disputará en los Emiratos Árabes Unidos, con el Gran Premio de Abu Dhabi, y podría coronar a un nuevo campeón. Quien llega a la última carrera con mayores probabilidades de ser campeón es el ingles Lando Norris, que tiene 408 puntos y se encuentra con posibilidades de sumar su primer título. Lo sigue el neerlandés Max Verstappen, campeón de las últimas cuatro temporadas, con 396 puntos, mientras que Piastri, que lideró el mundial durante gran parte del año, es tercero, con cuatro unidades menos que el piloto de Red Bull.