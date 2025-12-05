Pasaje Vuelta al Mundo: cómo es el ticket que permite viajar a múltiples destinos de una sola vez + Seguir en









Se trata de una opción que permite coordinar un viaje a múltiples destinos en línea. Es una opción poco conocida pero que ofrece conocer más de 1.300 regiones en más de 190 países.

La herramienta "Reserve y Vuele" de Star Alliance ofrece "la mejor relación calidad-precio para viajar a las ciudades más emblemáticas del mundo".

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un dato que emocionó a más de un viajero: se trata del Pasaje "Vuelta al Mundo". Este consta en un ticket "multidestino" que permite organizar un viaje a diferentes países.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una opción de la compañía Star Alliance, conocida en las últimas horas luego de una entrevista que brindó el conductor Marley en el canal de streaming Olga. Allí, contó que él viajó varias veces con esta opción que si bien es poco conocida, es accesible para cualquier persona que cuente con el dinero y el tiempo.

Cuáles son los requisitos para comprar el Pasaje "Vuelta al Mundo" La compañía describe en su sitio web que su herramienta "Reserve y Vuele" ofrece "la mejor relación calidad-precio para viajar a las ciudades más emblemáticas del mundo", permitiendo planear y reservar tarifas multidestino en línea. A su vez, la firma informa que con su "Tarifa Vuelta al Mundo" se pueden conocer más de 1.300 destinos en más de 190 países.

La compra de este pasaje consta de los siguientes pasos:

Se debe solicitar que el viaje siempre en una sola dirección (del Este al Oeste o viceversa);

(del Este al Oeste o viceversa); Toda la ruta debe ser con la misma alianza aérea ;

; Podés hacer entre 2 y 15 paradas en un año ;

; Debes cruzar al menos una vez los Océanos Pacífico y Atlántico. Para comprarlo, cada alianza tiene su sección online donde te muestra un mapa interactivo, con los destinos y fechas disponibles a elegir. Para conocerlos se debe ingresar a la página web oficial Star Alliance Round The World.

Viajar al exterior Para comprarlo, cada alianza tiene su sección online donde te muestra un mapa interactivo, con los destinos y fechas disponibles. Freepik Turismo relajante en Buenos Aires: la escapada antiestrés para desconectar a solo dos horas de CABA En tiempos donde el ritmo urbano agota, muchas personas buscan refugios cercanos para desconectar sin planear viajes largos y renovar energía de forma sencilla. En ese contexto, crece el interés por actividades que promueven bienestar, y el turismo aparece como una vía accesible para explorar destinos tranquilos, recuperar calma y disfrutar naturaleza sin complicaciones en cada momento de la visita. En ese panorama surge Chacabuco, un destino que combina calma, historia y paisajes ideales para desenchufar. Su ambiente sereno, su identidad local y sus atractivos naturales lo convierten en una opción perfecta para una escapada corta. El principal atractivo natural es la Laguna de Rocha, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano. Allí se pueden realizar jornadas de pesca, caminatas y actividades recreativas en un paisaje amplio y silencioso que favorece la desconexión. El casco histórico sorprende con edificios emblemáticos como el Palacio Municipal, la Plaza General San Martín y el Templo San Isidro Labrador. Este recorrido permite conocer la identidad cultural del pueblo y su vínculo con la inmigración irlandesa.

Temas Turismo

Viajes